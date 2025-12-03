Аршавин ответил, хочет ли он стать спортивным директором «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о желании стать спортивным директором клуба.

Аршавин работает в петербургском клубе с 2019 года.

Сейчас он занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

«Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают моe мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально.

В любом случае всe зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечeн больше, не нужно, значит, меньше», – сказал Аршавин.