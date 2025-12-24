Экс-игрок «Химок»: «Садыгов кинул государство, спортсменов и персонал на 1,3 миллиарда рублей»

Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов сообщил, что подвижек в деле о долгах подмосковного клуба нет.

«Дела с долгами «Химок» не продвигаются никак, никому ничего не погасили. Садыгов открестился от клуба – говорит, что никакого отношения к «Химкам» он не имеет. Якобы их финансировали компании, с которыми он просто был знаком, а все вопросы – к генеральному директору.

По слухам, он же работает в «Серике». Человек кинул очень большое количество людей, странно, что никто не может ничего с этим сделать – ни наша спортивная власть, ни правоохранительные органы. На все закрывают глаза, как будто так и должно быть. Но человек кинул государство на 600 миллионов рублей, спортсменов, персонал – не менее чем на 700 миллионов. И он спокойно себе живет, финансирует другие клубы. И никаких последствий нет ни для него, ни для других людей, которые там работали.

Видимо, Садыгов – мастер переговоров. Умеет убеждать людей, что подобное не повторится. Но, как мы видим, все то же самое случилось в «Серике». И еще не раз повторится в других клубах, если он продолжит прикасаться к ним», – сказал Терехов.