Талалаев отсудил деньги у «Химок»

Андрей Талалаев, сын главного тренера «Балтики» отсудил 2,5 миллиона рублей у «Химок» за увольнение в 2024 году.

Он подал иск вскоре после того, как клуб начал процедуру банкротства. Суд обязал «Химки» выплатить ему 1,8 миллиона рублей + 740 тысяч в качестве процентов + 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Сообщается, что, скорее всего, никто не вернет Талалаеву-младшему эту сумму, поскольку клуб приостановил свою деятельность и был признан банкротом.