Определилось будущее клуба из Химок

Команда из Химок начнет сезон в группе 2 дивизиона Б Второй лиги под названием «Космос».
Обновлeнные «Химки» утвердили новый логотип клуба. Его можно найти на официальном сайте ФНЛ.
При этом регистрировать название «Стрелец» в клубе не стали, сохранив бренд «Космос», под которым в последние годы играла команда из Долгопрудного. Всех бывших сотрудников клуба, а также «Химок», объединили в одну структуру.
Базироваться команда будет на стадионе «Новые Химки». Часть матчей также может пройти на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Домашняя форма «Космоса» будет красной.
В первом матче 29 марта команда дома примет «Звезду» из Санкт-Петербурга.
- Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом 9 сентября 2025 года.
- Сезон-2024/25 клуб провел в РПЛ и занял 12-е место. «Химки» не прошли лицензирование на следующий сезон и объявили о приостановке деятельности.
- «Космос» из Долгопрудного в прошлом сезоне стал 13-м в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
