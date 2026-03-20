Определилось будущее клуба из Химок

Команда из Химок начнет сезон в группе 2 дивизиона Б Второй лиги под названием «Космос».

Обновлeнные «Химки» утвердили новый логотип клуба. Его можно найти на официальном сайте ФНЛ.

При этом регистрировать название «Стрелец» в клубе не стали, сохранив бренд «Космос», под которым в последние годы играла команда из Долгопрудного. Всех бывших сотрудников клуба, а также «Химок», объединили в одну структуру.

Базироваться команда будет на стадионе «Новые Химки». Часть матчей также может пройти на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Домашняя форма «Космоса» будет красной.

В первом матче 29 марта команда дома примет «Звезду» из Санкт-Петербурга.