Определилось будущее клуба из Химок

Сегодня, 12:12

Команда из Химок начнет сезон в группе 2 дивизиона Б Второй лиги под названием «Космос».

Обновлeнные «Химки» утвердили новый логотип клуба. Его можно найти на официальном сайте ФНЛ.

При этом регистрировать название «Стрелец» в клубе не стали, сохранив бренд «Космос», под которым в последние годы играла команда из Долгопрудного. Всех бывших сотрудников клуба, а также «Химок», объединили в одну структуру.

Базироваться команда будет на стадионе «Новые Химки». Часть матчей также может пройти на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Домашняя форма «Космоса» будет красной.

В первом матче 29 марта команда дома примет «Звезду» из Санкт-Петербурга.

  • Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом 9 сентября 2025 года.
  • Сезон-2024/25 клуб провел в РПЛ и занял 12-е место. «Химки» не прошли лицензирование на следующий сезон и объявили о приостановке деятельности.
  • «Космос» из Долгопрудного в прошлом сезоне стал 13-м в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Химки Космос
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
12:12
