- 17 февраля
- 16:25 ЦСКА отдал в аренду «Салюту» 20-летнего вратаря
- 16 февраля
- 08:59 «Салют» близок к аренде вратаря ЦСКА
- 31 июля 2022
- 09:25 Видео Черчесов-младший пропустил удар из-за пределов штрафной
- 30 сентября 2020
- 21:25 Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
- 23 сентября 2020
- 19:13 Кубок России. «Арсенал» по пенальти обыграл «Салют» 2
- 11 сентября 2020
- 20:58 «Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября 2
- 21 августа 2019
- 20:51 Кубок России. «Торпедо» в серии пенальти обыграл «Велес», «Факел» с голом экс-спартаковца Яковлева прошел «Салют» 1
- 11 августа 2019
- 00:15 Начальник колонии: «В команде Кокорина и Мамаева, игравшей против «Салюта», половина – наркоманы» 10
- 10 августа 2019
- 18:28 Капитан «Салюта» – о матче против Кокорина и Мамаева: «Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками» 12
- 12:43 Команда Мамаева и Кокорина обыграла «Салют» в колонии. Мамаев отметился хет-триком 15
- 12:33 56 журналистов аккредитованы на матч команды Кокорина и Мамаева с «Салютом» в колонии 2
- 10:19 Гендиректор «Салюта» – о матче с командой Кокорина и Мамаева: «Будем играть основным составом» 3
- 7 августа 2019
- 18:07 Фото Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ 16