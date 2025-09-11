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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Салют
€ 250 тыс
Салют
Белгород
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Салют
Сайт:
http://fcsalyut.ru/
Тренер:
Андрей Репринцев
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Таблица
«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Шумбрат» – «Салют»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Фото
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Трансляция
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
2025.09.11 23:35
6
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
2025.09.11 21:18
12
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
2025.09.11 20:35
2
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
2025.09.11 18:53
3
Статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России
2025.09.11 18:00
7
Видео
70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
2025.09.11 17:07
15
70-летний Медведев провел тренировку с «Амкалом»
2025.09.10 14:20
5
«Амкал» – «Салют»: прогноз и ставки на матч 11 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.10 08:45
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
2025.08.26 14:33
70-летний Медведев отреагировал на информацию об участии в матче Кубка России
2025.08.26 13:01
2
70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России
2025.08.26 11:27
16
В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева
2025.08.22 09:22
4
70-летний Медведев готов выйти на поле в Кубке России
2025.08.22 08:28
3
Видео
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Фото
Фанат из Белгорода пронес флаг России на матч клубного ЧМ в США
2025.06.21 11:38
10
Прогноз на точный счeт матча «Знамя Труда» – «Салют»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:10
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Салют»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:19
Прогноз на точный счет матча «Салют» – «Родина-М»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:46
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Салют»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:07
Прогноз на точный счет матча «Салют» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:56
«Салют» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 13:37
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:19
Тренер белгородского «Салюта» возмутился проведением матча в +35 градусов
2024.07.02 12:32
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