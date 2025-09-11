Введите ваш ник на сайте
  • 70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»

70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»

11 сентября, 21:18
12

Александр Медведев высказался об участии в матче «Амкал» – «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

  • 70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.
  • Он вышел в стартовом составе и провел на поле 23 минуты на позиции нападающего.
  • «Амкал» одержал волевую победу 2:1 и прошел дальше, где встретится с «Енисеем».

– Заслуженная победа «Амкала», играли разнообразнее и интереснее. «Салют» – мощная команда, сильная. Следующий соперник «Енисей», по моему.

– Вы не планируете завершать карьеру?

– Куда же теперь. Теперь надо побить мировой рекорд [74 года и 125 дней, принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру], осталось 3,5 года.

И надеюсь, что «Амкал» в этом розыгрыше Кубка не успокоится. Я точно не успокоюсь.

– Следующий матч вы с «Амкалом»?

– Если тренер вызовет, ха‑ха.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Медиафутбол Салют Амкал Медведев Александр
...короче
1757615559
...какой мульки ему там вкололи, что его и до сих прёт?...
Ответить
BoevStas1
1757616363
Огонь мужик!!!
Ответить
Красногвардейчик
1757616655
Глядишь, Семак в основу возьмёт))
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1757617095
Ловчего в команду)
Ответить
Константин-Шапкин-google
1757617976
Теперь понятно как переводится Амкал, А.М.-кал. Прошлогодний юбилейный
Ответить
Просто-333
1757624744
Вот такой уровень нашего футбола. Пенсионеры обыгрывают профессионалов ...
Ответить
Krics
1757635288
Самозванному "царю" не рассказывайте.ихмо
Ответить
evgevg13
1757648565
В 90 летний юбилей на минуту выпустят поиграть тоже зачёт? Превратили футбол в клоунаду.
Ответить
