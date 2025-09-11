70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»

Александр Медведев высказался об участии в матче «Амкал» – «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

Он вышел в стартовом составе и провел на поле 23 минуты на позиции нападающего.

«Амкал» одержал волевую победу 2:1 и прошел дальше, где встретится с «Енисеем».

– Заслуженная победа «Амкала», играли разнообразнее и интереснее. «Салют» – мощная команда, сильная. Следующий соперник «Енисей», по моему.

– Вы не планируете завершать карьеру?

– Куда же теперь. Теперь надо побить мировой рекорд [74 года и 125 дней, принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру], осталось 3,5 года.

И надеюсь, что «Амкал» в этом розыгрыше Кубка не успокоится. Я точно не успокоюсь.

– Следующий матч вы с «Амкалом»?

– Если тренер вызовет, ха‑ха.