«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения

Сегодня, 12:40
3

«ПСЖ» опубликовал поздравительный пост в день рождения вратаря Матвея Сафонова.

«27 лет сегодня! 🥳», – говорится в сообщении.

«С днeм рождения, Матвей 🎂🎉» – написал клуб в другом посте.

«ПСЖ» опубликовал несколько фотографий Сафонова, в том числе с трофеем Лиги чемпионов и после финала Межконтинентального кубка, в котором он отразил 4 послематчевых 11-метровых.

  • Сафонов выиграл 7 трофеев в составе «ПСЖ».
  • Он выступает за парижан с лета 2024 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: страница «Пари Сен-Жермен» в соцсети X
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Император 1
1772013546
С днём рождения
Ответить
Plyash
1772014234
С Днюхой тебя , российский рекордсмен по титулам . Так держать . Никого не слушай , Мотя , шагай дальше по жизни . Удачи .
Ответить
