«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения

«ПСЖ» опубликовал поздравительный пост в день рождения вратаря Матвея Сафонова.
«27 лет сегодня! 🥳», – говорится в сообщении.
«С днeм рождения, Матвей 🎂🎉» – написал клуб в другом посте.
«ПСЖ» опубликовал несколько фотографий Сафонова, в том числе с трофеем Лиги чемпионов и после финала Межконтинентального кубка, в котором он отразил 4 послематчевых 11-метровых.
- Сафонов выиграл 7 трофеев в составе «ПСЖ».
- Он выступает за парижан с лета 2024 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница «Пари Сен-Жермен» в соцсети X