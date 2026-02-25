«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения

«ПСЖ» опубликовал поздравительный пост в день рождения вратаря Матвея Сафонова.

«27 лет сегодня! 🥳», – говорится в сообщении.

«С днeм рождения, Матвей 🎂🎉» – написал клуб в другом посте.

«ПСЖ» опубликовал несколько фотографий Сафонова, в том числе с трофеем Лиги чемпионов и после финала Межконтинентального кубка, в котором он отразил 4 послематчевых 11-метровых.