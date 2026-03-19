Защитник «Спартака» заявил о желании отомстить «Зениту»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву после победы над «Динамо» (1:0) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России заявил, что команда хочет выиграть этот турнир и отомстить «Зениту».

Ранее красно-белые уступили «Зениту» в РПЛ (0:2), пропустив два гола с пенальти.

«Мы, конечно же, готовы отомстить «Зениту». Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть.

Мы знаем, что игра с «Зенитом» будет сложной, но у нас достаточно сил. Мы это показали в прошлой игре с ними. К сожалению, мы проиграли, но у нас хорошая команда, и мы можем победить всех», – сказал Ву.