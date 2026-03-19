Защитник «Спартака» заявил о желании отомстить «Зениту»

Вчера, 14:48
27

Защитник «Спартака» Кристофер Ву после победы над «Динамо» (1:0) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России заявил, что команда хочет выиграть этот турнир и отомстить «Зениту».

Ранее красно-белые уступили «Зениту» в РПЛ (0:2), пропустив два гола с пенальти.

«Мы, конечно же, готовы отомстить «Зениту». Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду, с которой будем играть.

Мы знаем, что игра с «Зенитом» будет сложной, но у нас достаточно сил. Мы это показали в прошлой игре с ними. К сожалению, мы проиграли, но у нас хорошая команда, и мы можем победить всех», – сказал Ву.

  • В первом матче с «Динамо» красно-белые уступили 2:5.
  • «Спартак» выбыл в путь регионов, где встретится с «Зенитом» в игре второго этапа 1/2 финала.

Еще по теме:
Глушаков высказался о спартаковском духе 6
В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом» 10
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит» 7
Источник: Metaratings.ru
Россия. Кубок Динамо Спартак Зенит
Комментарии (27)
...уефан
1773924491
...прочитав твои слова, все "кукуяны" уже "красные" навострили на тебя, не дожидаясь транзакции Газпрома, кому и когда кукуякнет в телефоне...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773924556
Свинарня 15 лет не может победить Зенит в Петербурге. Этот раз не будет исключением. Заглотят антинародные по взрослому от Зенита. Гыгыгы
Ответить
"supermax"
1773924860
Шаблонные фразы... Мы хотим, поэтому мы должны.... Чеж динамо тогда не обыграли... Побольше дел, поменьше пиз*ежа... Футболеры еп вашу мать
Ответить
Цугундeр
1773925424
ВоУ, ВоУ, полегче, людоед..)
Ответить
Свинолёт
1773927053
Пацталом. Кем себя возомнил этот неликвид?
Ответить
нБратишка
1773931667
Бодливой корове бог рогов не дает.
Ответить
Mirak92
1773936593
так вы уже свинью подсунули, Соболев называется
Ответить
Айболид
1773940801
Всех убьёт и детей не пощадит ?
Ответить
alefreddy
1773941565
чесать языком все горазды
Ответить
Fibercore
1773987050
Дорогой Ву, не получится у вас отомстить Зине, - Солари снова хватанёт кого из них за бутболку и опять проиграете по пенальти)
Ответить
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
5
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России
16:19
6
Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
13:30
25
Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
10:43
36
У «Динамо» возникли вопросы к судейству по одному из эпизодов матча со «Спартаком»
10:05
2
Игрок «Спартака» сказал, что нужно изменить в Кубке России
09:44
4
Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»
00:44
23
Фото«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:29
8
Быстров высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 23:22
2
Батраков назвал причины вылета «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 22:33
3
Адиев объяснил, как «Крылья» выбили «Локомотив» из Кубка России
Вчера, 22:13
Комментарий Галактионова после вылета «Локомотива» от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:33
2
Издевательская реакция фанатов «Зенита» на новый матч со «Спартаком»
Вчера, 21:14
8
Все пары ближайшего раунда Кубка России
Вчера, 20:52
17
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
Вчера, 20:38
20
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
Вчера, 19:48
5
Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»
Вчера, 17:01
23
Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»
Вчера, 15:49
34
Защитник «Спартака» заявил о желании отомстить «Зениту»
Вчера, 14:48
27
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:39
9
Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»
Вчера, 13:22
39
Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»
Вчера, 12:45
42
В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом»
Вчера, 12:00
17
Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»
Вчера, 11:47
9
Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»
Вчера, 10:44
5
Карседо высказался об игре Жедсона
Вчера, 10:08
6
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»
Вчера, 09:07
34
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
Вчера, 01:25
39
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
Вчера, 00:18
11
