Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев взял ответственность за кубковое поражение от «Спартака» (0:1).
«Ответственность беру на себя. Мог предрешить судьбу матча. Игроки провели хороший матч, я об этом им сказал. Тренер все правильно сделал, хороший был план на игру», – сказал Мусаев.
- Теперь «Спартак» сыграет в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
