Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»

6 мая, 23:06
8

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев взял ответственность за кубковое поражение от «Спартака» (0:1).

«Ответственность беру на себя. Мог предрешить судьбу матча. Игроки провели хороший матч, я об этом им сказал. Тренер все правильно сделал, хороший был план на игру», – сказал Мусаев.

  • Теперь «Спартак» сыграет в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Мусаев Тамерлан
Комментарии (8)
Боцман59rus
1778098465
Боцман59rus
1778098547
Игроки не режимят, физики ноль, ответственность на тренере
Ответить
DOCTOR PENALTY
1778098997
Да уж, Мусаев сегодня показал уровень ЮФЛ.
Ответить
Интерес
1778099300
Если Мусаев-виновник,то Гонду-пособник,а Воронов-пробник...
Ответить
Коста008
1778103511
Ты бы поменьше самокопанием занимался, и глядишь начало бы получаться. Отпусти от себя все это и больше отрабатывай на тренировках выходы и удары, и голы не заставят себя ждать. По скорости ты точно быстрее Лусиано, твоя проблема в психологии и в обработке мяча
Ответить
BarStep
1778124076
Не читая, дай-ка угадаю! Литвинов?! Прочел Ан нет, не угадал Гы
Ответить
САДЫЧОК
1778126982
Смешно видеть как это чудо наглое недотренер узбекский Открыто говорит какой он гениальный во втором тайме изменить атаку и решил и какие у него плохие игроки , которые не могут завершить атаку! Прежде всего матч проигал этот недотренер. Спартак во втором тайме играл , так как требовала ситуация. А, сам слабый фраер в костюме умудрился убрать после первого тайма Лусиано, который был Лучшим в составе ЦСКА и в обороне и в нападении и как распасовщик в середине выведя Мусаева один на один, а затем и Бандикяна, к слову неожиданно хорошо сыгравшего и Мусаева!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
