Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев взял ответственность за кубковое поражение от «Спартака» (0:1).

«Ответственность беру на себя. Мог предрешить судьбу матча. Игроки провели хороший матч, я об этом им сказал. Тренер все правильно сделал, хороший был план на игру», – сказал Мусаев.