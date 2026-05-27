Неймар прилетел на базу сборной Бразилии на личном вертолете

Нападающий «Сантоса» Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии для подготовки к чемпионату мира.
Он прилетел на тренировочную базу на личном вертолете.
Неймар обнялся с главным тренером бразильской сборной Карло Анчелотти и партнерами по национальной команде.
- Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
Источник: «Бомбардир»