  • Неймар прилетел на базу сборной Бразилии на личном вертолете

Неймар прилетел на базу сборной Бразилии на личном вертолете

27 мая, 23:45
14

Нападающий «Сантоса» Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии для подготовки к чемпионату мира.

Он прилетел на тренировочную базу на личном вертолете.

Неймар обнялся с главным тренером бразильской сборной Карло Анчелотти и партнерами по национальной команде.

  • Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
  • Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
  • Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Сантос Бразилия Неймар
Император 1
1779915406
Выпендрёжник
Ответить
рылы
1779915729
один индус так уже долетался. ну хоть чемпионство своего лестера застал.
Ответить
Констриктор
1779918313
Может себе позволить. Ну и реклама для пацанов играющих в футбол--вот чего можно добиться в футболе. Пусть и не личный вертолет, но на безбедную жизнь хватит.
Ответить
Констриктор
1779919383
Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолете И бесплатно покажет кино. С днем рожденья поздравит И, наверно, оставит Мне в подарок пятьсот эскимо.😁
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779944217
Я на сборы кто больше пива выпьет приезжаю на самокате, овации не меньше,чем у него
Ответить
Foxitkuban
1779945182
Имеет право, если может себе позволить. В отличии от неудачников и завистников, которые сидят на табуретке и строчат в соцсетях "выпендрёжник".
Ответить
Muerto
1779994273
Хрусталь то крашеный очень хрупкий и дорогой, потому и на вертолётах летает...
Ответить
Muerto
1779994419
У папы Карло появился свой Буратинка в сборной))) Ну посмотрим,как эта дорогая деревяшка с вертолёта, оправдает доверие итальянского прогнутого папани))
Ответить
