Опубликован состав сборной Марокко на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Марокко определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов:

Вратари: Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Мунир Мохамеди (РСБ), Ахмед Таньяути (ФАР);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юсеф Беламмари («Аль-Ахли Каир»), Исса Диоп («Фулхэм»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Редуан Аляль («Мехелен»), Найеф Агерд («Марсель»);

Полузащитники: Нель Эль-Энауи («Рома»), Аззедин Унаи («Жирона»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Биляль Эль-Ханнус («Штутгарт»), Самир Эль-Мурабет («Страсбур»), Софьян Амрабат («Бетис»), Айюб Буадди («Лилль»);

Нападающие: Браим Диас («Реал»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Эз Абде («Бетис»), Суфьян Раими («Аль-Айн»), Гессим Яссин («Страсбур»), Аюб Амаимуни-Эшгуяб («Айнтрахт»), Шамсдин Тальби («Сандерленд»).