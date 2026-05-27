Назван состав сборной США на ЧМ-2026

Сегодня, 00:16
1

Тренерский штаб сборной США определился с итоговой заявкой на предстоящий чемпионат мира.

Маурисио Почеттино выбрал 26 футболистов:

Вратари: Кристофер Брэйди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Инглэнд Революшн»);

Защитники: Александр Фриман («Вильярреал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Остон Трасти («Селтик»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Серджино Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия М»);

Полузащитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Джованни Рейна («Боруссия М»), Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Алехандро Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»);

Нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Хейджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная США попала в одну группу с Турцией, Парагваем и Австралией.

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира США
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1779833967
Неплохой состав если честно
Ответить
