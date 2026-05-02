Папа Римский ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Папа Римский Лев XIV рассказал, какой сборной будет симпатизировать на предстоящем чемпионате мира.

Понтифик родился в США, а с 2015 по 2023 год был епископом в Перу.

– Представьте, что США играют с Перу на чемпионате мира. За кого вы будете болеть?

– Хороший вопрос. Наверное, за Перу.