Папа Римский ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Папа Римский Лев XIV рассказал, какой сборной будет симпатизировать на предстоящем чемпионате мира.
Понтифик родился в США, а с 2015 по 2023 год был епископом в Перу.
– Представьте, что США играют с Перу на чемпионате мира. За кого вы будете болеть?
– Хороший вопрос. Наверное, за Перу.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: твиттер Кристофера Хейла