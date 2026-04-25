Еще один футболист «Реала» пропустит ЧМ-2026

Как минимум два игрока «Реала» не помогут сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.

Вслед за Родриго на длительный срок из строя выбыл центральный защитник Эдер Милитао.

28-летний футболист пропустит до четырех месяцев из-за рецидива травмы левого бедра. Ему потребуется операция.