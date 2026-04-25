Еще один футболист «Реала» пропустит ЧМ-2026

Как минимум два игрока «Реала» не помогут сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.
Вслед за Родриго на длительный срок из строя выбыл центральный защитник Эдер Милитао.
28-летний футболист пропустит до четырех месяцев из-за рецидива травмы левого бедра. Ему потребуется операция.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: Cope