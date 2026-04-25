Еще один футболист «Реала» пропустит ЧМ-2026

Сегодня, 15:14
4

Как минимум два игрока «Реала» не помогут сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира.

Вслед за Родриго на длительный срок из строя выбыл центральный защитник Эдер Милитао.

28-летний футболист пропустит до четырех месяцев из-за рецидива травмы левого бедра. Ему потребуется операция.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Источник: Cope
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Бразилия Милитао Эдер
Комментарии (4)
Таврида
1777119978
"ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом." ЭТИМ летом.
FFR
1777120997
У Бразилии много хороших сильных футболистов, Анчелотти найдет кем заменить.
рылы
1777123226
шанс для нино)
Hector вернулся
1777125402
Родриго потеря, а Милитао уже давно сбитый летчик. Та даже первого найдут кем заменить.
