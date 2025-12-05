⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026

Состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2026. Состав групп выглядит так.
Некоторые группы сформированы не полностью – добавятся победители оставшейся квалификации.
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия.
Группа B: Канада, Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция/Румыния/Словакия/Косово.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Украина/Швеция/Польша/Албания, Тунис.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Боливия/Суринам/Ирак, Норвегия.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.