⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026

Вчера, 22:09
24

Состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2026. Состав групп выглядит так.

Некоторые группы сформированы не полностью – добавятся победители оставшейся квалификации.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия.

Группа B: Канада, Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция/Румыния/Словакия/Косово.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Украина/Швеция/Польша/Албания, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Боливия/Суринам/Ирак, Норвегия.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ 1
Трамп получил специальную награду от ФИФА 4
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026 2
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Комментарии (24)
САНЁК17
1764962117
Узбекам удачи и терпение, прям мясорубкам попали
Desma
1764962185
Группы C, Е, Н, J и К самые проходные. Победитель группы известен по умолчанию.
рылы
1764962424
Группа «F»: Украина/Швеция/Польша/Албания прям комбо выбили. шведы и поляки в 2022 отказались с нами играть, из-за чего нас сняли с турнира. с украиной и так ясно. ну и албанцы нас не сильно любят. а теперь пусть грызутся между собой за единственную путёвку, гы-гы!
Mr.
1764962622
Интересен ли будет немецкий фильм для взрослых про кюрасао? Кстати, есть похожее сербское слово курац, которое означает мужское достоинство )
Cleaner
1764963260
Группа F - группа смерти. В остальных группах все предельно ясно.
Povedkin
1764963533
Какая боль, какая боль ...Бразилия- Гаити 16-0. Гыыы
Povedkin
1764964145
А хде Россия ?
BRO_football
1764964298
Эх, жаль что не увидим матчи США-Иран, США-Ирак, США-Иордания. Надеюсь на США-Косово.
Красногорск_Фан
1764968823
группы I и F сильнее остальных. а португалия - узбексистан на чм не шутка. буду в этом матче за португалию
ХАЙЗЕНБЕРГ46
1764981659
Какое же унылое г....о. Даже не хочется смотреть групповой этап. Игры больше половины команд унылое зрелище, что игры лучшей лиге мира. Только 2 группы ничего, но с учётом что по 3 команды выходит, это так полутоварники, и надо дать 1/8 там хоть интрига появится, наверное
Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости
00:57
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина
00:03
3
«Зенит» заявил, что 2 его игрока выступят за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 23:36
2
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
7
«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков
Вчера, 23:15
3
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Трамп – о ЧМ-2026: «Будет величайшее событие в истории человечества»
00:12
1
Определено, на какой стадии ЧМ-2026 могут встретиться Месси и Роналду
Вчера, 23:47
Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»
Вчера, 22:34
4
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
ФотоТрамп получил специальную награду от ФИФА
Вчера, 20:45
5
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026
Вчера, 13:00
2
Трамп получит первую Премию мира ФИФА
Вчера, 11:23
17
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
Вчера, 09:06
1
Стало известно, посетит ли Трамп жеребьевку ЧМ-2026
Вчера, 00:25
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
4 декабря
2
ФотоLego представила конструктор в виде трофея ЧМ-2026
3 декабря
ФотоСборная Португалии показала форму к ЧМ-2026
3 декабря
ФИФА может дать дополнительные полномочия ВАР на ЧМ-2026
2 декабря
2
Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026
1 декабря
3
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026: известна причина
28 ноября
5
На ФИФА могут подать в суд из-за Роналду
27 ноября
14
Президент ФИФА Инфантино получил третье гражданство
26 ноября
2
ФотоСформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026
25 ноября
9
Стало известно, сыграет ли Роналду в первом матче на ЧМ-2026
25 ноября
1
10 звезд, которые пропустят ЧМ-2026
22 ноября
5
Реакция Мостового на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026
21 ноября
3
ФотоФИФА обновила постер ЧМ-2026, добавив Роналду
21 ноября
5
ФотоФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока
21 ноября
Президент ФИФА Инфантино сказал, каким будет ЧМ-2026
20 ноября
3
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
20 ноября
3
Российский вратарь объяснил, почему хочет играть за Норвегию
19 ноября
Все новости
