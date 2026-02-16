Введите ваш ник на сайте
Винисиус назвал фаворитов ЧМ-2026

Вчера, 16:11

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор перечислил национальные команды с наивысшими шансами на победу в предстоящем чемпионате мира.

«Мне очень нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие и сыгранные составы – это имеет большое значение.

Надеюсь, в этом году Бразилия тоже войдет в число фаворитов», – сказал Винисиус.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.

  • Читайте нас: 