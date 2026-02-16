Винисиус назвал фаворитов ЧМ-2026

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор перечислил национальные команды с наивысшими шансами на победу в предстоящем чемпионате мира.
«Мне очень нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие и сыгранные составы – это имеет большое значение.
Надеюсь, в этом году Бразилия тоже войдет в число фаворитов», – сказал Винисиус.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: ESPN