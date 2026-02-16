Винисиус назвал фаворитов ЧМ-2026

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор перечислил национальные команды с наивысшими шансами на победу в предстоящем чемпионате мира.

«Мне очень нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие и сыгранные составы – это имеет большое значение.

Надеюсь, в этом году Бразилия тоже войдет в число фаворитов», – сказал Винисиус.