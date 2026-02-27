Неймар высказался о танце после гола, посвященном Винисиусу

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, что посвятил вингеру «Реала» Винисиусу танец после гола в матче 4-го тура Серии А с «Васко да Гама» (2:1).

«Танец – это радость и спонтанность. Это способ снять напряжение после сложного периода и показать, что мы едины и уверены в себе.

Этот танец для Винисиуса. Я сказал ему, чтобы он праздновал так же, когда забьет снова, несмотря на оскорбления и расизм, и я отпраздную так же, если забью», – сказал Неймар.

34-летний форвард оформил дубль в этом матче. После первого гола на 25-й минуте Неймар приложил палец к губам, адресовав жест фанатскому сектору соперника, станцевал возле углового флага, а затем указал на свою фамилию на спине перед фанатами «Васко» и снова приложил палец к губам