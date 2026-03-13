Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отец Жерсона пожаловался на фанатов бывшего клуба игрока

13 марта, 09:35

Маркос Силва, отец полузащитника «Крузейро» Жерсона, выполняющий функции его агента, сообщил, что столкнулся с расизмом со стороны фанатов «Фламенго».

В матче 5-го тура чемпионата Бразилии клуб из Рио-де-Жанейро победил нынешнюю команду экс-игрока «Зенита» со счетом 2:0.

«Они перестали праздновать победу своей команды для того, чтобы начать оскорблять меня, проявлять враждебность, делать плохие вещи. Они не жалуются на то, что я сделал или не сделал. Они жалуются на мою работу и на то, кто я есть. К сожалению, люди не принимают то место, которое занимает черный человек. Они этого не принимают», – сказал Маркос Силва.

Жерсон до лета 2025 года выступал за «Фламенго», затем перешел в «Зенит», а зимой присоединился к «Крузейро».

Сообщается, что во время предматчевой разминки и по ходу игры экс-футболисту петербуржцев кричали «Эй, Жерсон, иди на ***!» и «Наемник!», а также освистывали.

  • 28-летний Жерсон в этом году провел 13 матчей за «Крузейро», отметился 1 ассистом.
  • Вместе со своим клубом он уже успел выиграть чемпионат штата Минас-Жейрас.

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Крузейро Фламенго Жерсон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 