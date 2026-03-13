Отец Жерсона пожаловался на фанатов бывшего клуба игрока

Маркос Силва, отец полузащитника «Крузейро» Жерсона, выполняющий функции его агента, сообщил, что столкнулся с расизмом со стороны фанатов «Фламенго».

В матче 5-го тура чемпионата Бразилии клуб из Рио-де-Жанейро победил нынешнюю команду экс-игрока «Зенита» со счетом 2:0.

«Они перестали праздновать победу своей команды для того, чтобы начать оскорблять меня, проявлять враждебность, делать плохие вещи. Они не жалуются на то, что я сделал или не сделал. Они жалуются на мою работу и на то, кто я есть. К сожалению, люди не принимают то место, которое занимает черный человек. Они этого не принимают», – сказал Маркос Силва.

Жерсон до лета 2025 года выступал за «Фламенго», затем перешел в «Зенит», а зимой присоединился к «Крузейро».

Сообщается, что во время предматчевой разминки и по ходу игры экс-футболисту петербуржцев кричали «Эй, Жерсон, иди на ***!» и «Наемник!», а также освистывали.