Летом в Россию приедет победитель Кубка Либертадорес

Бразильский «Ботафого» примет участие в предсезонном Братском кубке.
Кроме бразильцев, в турнире выступят московские ЦСКА и «Динамо», а также сербские команды.
- «Ботафого» располагается на 12-й строчке в чемпионате Бразилии – после 17 туров команда заработала 22 очка. В Южноамериканском кубке бразильский клуб финишировал первым в своей группе.
- В 2024 году «Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес.
- Братский кубок проводится в Москве с 2023 года. Бессменными участниками являются «Динамо» и ЦСКА. Год назад к ним присоединились сербские «Партизан» и «ОФК Белград». Игры проходят на двух аренах: «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене».
Источник: Legalbet