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Летом в Россию приедет победитель Кубка Либертадорес

Сегодня, 22:13
1

Бразильский «Ботафого» примет участие в предсезонном Братском кубке.

Кроме бразильцев, в турнире выступят московские ЦСКА и «Динамо», а также сербские команды.

  • «Ботафого» располагается на 12-й строчке в чемпионате Бразилии – после 17 туров команда заработала 22 очка. В Южноамериканском кубке бразильский клуб финишировал первым в своей группе.
  • В 2024 году «Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес.
  • Братский кубок проводится в Москве с 2023 года. Бессменными участниками являются «Динамо» и ЦСКА. Год назад к ним присоединились сербские «Партизан» и «ОФК Белград». Игры проходят на двух аренах: «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене».

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Источник: Legalbet
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого
Комментарии (1)
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Нейтральный болельщик
1780688529
Вообще то действующий обладатель Кубка Либертадорес это бразильский Фламенго
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