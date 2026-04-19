Сын отбывающего срок за групповое изнасилование Робиньо продлил контракт с «Сантосом»

«Сантос» продлил контракт с Робиньо Жуниором до 2031 года.
Бразильский клуб объявил, что новое соглашение с 18-летним вингером будет действовать до 30 марта 2031-го. Прежний контракт футболиста действовал до 30 апреля 2027 года.
- Робиньо Жуниор находится в системе «Сантоса» с 2022 года. Он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне и провел за нее 24 матча.
- В январе сообщалось, что «Интер» хотел подписать игрока и мог предложить за него 18 млн евро.
- Робиньо-старший отбывает тюремный срок за групповое изнасилование. Там он играет в футбол за команду «Насильники». Игрок выступал за «Милан», «Реал», «Манчестер Сити».
Источник: официальный сайт «Сантоса»