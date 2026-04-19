Сын отбывающего срок за групповое изнасилование Робиньо продлил контракт с «Сантосом»

«Сантос» продлил контракт с Робиньо Жуниором до 2031 года.

Бразильский клуб объявил, что новое соглашение с 18-летним вингером будет действовать до 30 марта 2031-го. Прежний контракт футболиста действовал до 30 апреля 2027 года.