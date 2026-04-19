Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Сын отбывающего срок за групповое изнасилование Робиньо продлил контракт с «Сантосом»

Сын отбывающего срок за групповое изнасилование Робиньо продлил контракт с «Сантосом»

19 апреля, 11:57

«Сантос» продлил контракт с Робиньо Жуниором до 2031 года.

Бразильский клуб объявил, что новое соглашение с 18-летним вингером будет действовать до 30 марта 2031-го. Прежний контракт футболиста действовал до 30 апреля 2027 года.

  • Робиньо Жуниор находится в системе «Сантоса» с 2022 года. Он дебютировал за основную команду в прошлом сезоне и провел за нее 24 матча.
  • В январе сообщалось, что «Интер» хотел подписать игрока и мог предложить за него 18 млн евро.
  • Робиньо-старший отбывает тюремный срок за групповое изнасилование. Там он играет в футбол за команду «Насильники». Игрок выступал за «Милан», «Реал», «Манчестер Сити».

Источник: официальный сайт «Сантоса»
Бразилия. Серия А Сантос Робиньо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 