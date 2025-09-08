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Робиньо
Робиньо
Завершил карьеру
25 января 1984 (42)
#70 | Нападающий
173 см | 67 кг
Бразилия | Испания
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Публикации
Сын Робиньо рассказал о конфликте с Неймаром
6 мая
«Сантос» может лишиться 18-летнего таланта из-за конфликта с Неймаром
5 мая
4
Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности
4 мая
3
Фото
Сын отбывающего срок за групповое изнасилование Робиньо продлил контракт с «Сантосом»
19 апреля
Робиньо на зоне возглавил команду «Насильники»
2025.09.08 00:49
5
Видео
Робиньо-младший, чей отец отбывает срок за групповое изнасилование, обучает 33-летнего Неймара финтам
2025.07.18 11:46
1
Дрогба прокомментировал приговоры Алвеса и Робиньо
2024.04.06 08:16
1
Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование
2024.03.22 17:32
4
Робиньо отправят в тюрьму в Бразилии, его приговорили к 9 годам заключения
2024.03.21 09:51
3
Робиньо подозревает итальянский суд в расизме – его приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
2024.03.18 16:16
5
Италия затребовала экстрадицию Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование
2022.10.04 16:45
4
Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование
2022.02.16 21:31
11
Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
2022.01.19 22:56
11
Бразильский министр требует посадить Робиньо в тюрьму
2020.10.20 09:39
1
«Сантос» расторг контракт с Робиньо спустя неделю после подписания
2020.10.17 08:54
1
Робиньо – о возвращении в «Сантос»: «Буду играть за минимальную зарплату. Хочу помочь клубу, который для меня многое сделал»
2020.10.11 10:40
Фото
36-летний Робиньо в третий раз вернулся в «Сантос»
2020.10.11 09:11
Робиньо: «В «Милане» Ибрагимович вызвал Гаттузо на бой во время тренировки. Кто победил? Златан всегда побеждает»
2020.04.05 10:48
1
Робиньо может перейти в иранский «Эстеглал»
2020.01.04 15:51
2
Новичок «Реала» Родриго: «Сравниваю себя с Неймаром и Робиньо»
2019.06.18 19:20
1
Моура стал четвертым бразильцем, оформившим хет-трик в АПЛ
2019.04.14 06:37
Робиньо перейдет из «Сивасспора» в «Истанбул». Клубы уже договорились о трансфере
2018.12.27 23:49
1
«Крузейро» стал обладателям Кубка Бразилии, обыграв «Коринтианс» в двух матчах
2018.10.18 07:42
Робиньо: «Челси» начал продавать футболки с моим именем. Это не понравилось «Реалу», трансфер сорвался»
2018.09.11 22:45
1
Фирмино побил рекорд Робиньо в АПЛ
2018.04.15 07:47
1
Робиньо: «Кризис в «Реале»? Это лишь небольшой эпизод»
2018.01.27 13:19
1
Робиньо, которому грозят девять лет тюрьмы, согласовал контракт с «Сивасспором»
2018.01.22 14:38
Робиньо предложил свои услуги «Коньяспору»
2018.01.04 07:47
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Робиньо будет обжаловать обвинение в групповом изнасиловании
2017.11.24 09:03
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Робиньо признан виновным по делу об изнасиловании
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