Робиньо предложил свои услуги «Коньяспору»

Бывший нападающий «Милана» и «Реала» Робиньо может продолжить свою карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает Fanatik. Его услуги были предложены «Коньяспору».

Агент бывшего игрока сборной Бразилии уже связался с представителями турецкого клуба, чтобы озвучить свои условия сделки. Известно, что руководство клуба ждет решения по этому вопросу главного тренера команды Мехмета Оздилека.

Напомним, что 33-летний бразилец в конце ноября был признан виновным в групповом изнасиловании. Инцидент произошел в 2013 году на одной из дискотек в Милане. Суд признал футболиста и других пятерых мужчин виновными в изнасиловании 22-летней албанской женщины. Робиньо приговорен к девяти годам лишения свободы. Юристы бразильца обжаловали данное решение.