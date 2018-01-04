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    Робиньо предложил свои услуги «Коньяспору»

    Бывший нападающий «Милана» и «Реала» Робиньо может продолжить свою карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает Fanatik. Его услуги были предложены «Коньяспору».

    Агент бывшего игрока сборной Бразилии уже связался с представителями турецкого клуба, чтобы озвучить свои условия сделки. Известно, что руководство клуба ждет решения по этому вопросу главного тренера команды Мехмета Оздилека.

    Напомним, что 33-летний бразилец в конце ноября был признан виновным в групповом изнасиловании. Инцидент произошел в 2013 году на одной из дискотек в Милане. Суд признал футболиста и других пятерых мужчин виновными в изнасиловании 22-летней албанской женщины. Робиньо приговорен к девяти годам лишения свободы. Юристы бразильца обжаловали данное решение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 07:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 января 2018, 10:29

      Почему именно Коньяспор?
      Зачем ему с обвинениями которые еще не сняты лететь в Европу?
      Откуда у коньяспора деньги на его не маленькую зарплату?
      Вообщем одни вопросы и никаких ответов...

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 января 2018, 10:02

      Робиньо тюрьму нужно подыскивать получше, там дольше сидеть придется.

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