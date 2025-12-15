Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
€ 48 млн
Коньяспор
Конья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Конья
Сайт:
http://www.konyaspor.org.tr
Тренер:
Ильхан Палут
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
11 сентября
«Эрзурумспор» – «Коньяспор»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
«Коньяспор» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Фенербахче» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Фенербахче» – «Коньяспор»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Коньяспор» – «Ризеспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Коньяспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.7
9 мая
Трансляция
«Бешикташ» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026
5 мая
«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 5 мая 2026 с коэффициентом 1.40
4 мая
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
26 апреля
«Антальяспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.40
16 апреля
«Коньяспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.77
18 марта
«Коджаелиспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55
14 марта
«Коньяспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.53
7 марта
Трансляция
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
21 февраля
«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 31 января с коэффициентом 1.5
31 января
«Газиантеп» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.55
24 января
«Коньяспор» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 19 января 2026 с коэффициентом 1.80
18 января
Трансляция
«Фенербахче» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025
2025.12.15 18:50
«Фенербахче» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 15 декабря 2025 с коэффициентом 1.65
2025.12.14 08:56
«Коньяспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 24 ноября 2025 с коэффициентом 1.97
2025.11.23 10:22
«Карагюмрюк» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.11.08 12:17
19-летний форвард «Крыльев» заинтересовал четыре турецких клуба
2025.11.07 00:27
1
«Генчлербирлиги» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.10.25 10:33
Трансляция
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025
2025.10.22 18:50
«Коньяспор» – «Коджаэлиспор»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.90
2025.10.17 14:39
1
2
3
Главные новости
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
3
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+