8 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» примет «Касымпашу». Это важный матч для команд из нижней части таблицы: хозяева идут 14-ми с 23 очками после 24 туров, а гости занимают 16-е место, имея 20 баллов. В такой встрече особенно важны текущая форма, домашний фактор и устойчивость в обороне, и по этим показателям перед игрой немного увереннее выглядит «Коньяспор».
«Коньяспор»
Команда подходит к матчу после победы над «Еюпспором» в Кубке и в целом дома выглядит достаточно надежно. В чемпионате у «Коньяспора» не самый яркий атакующий отрезок, но при этом в последних пяти матчах он пропустил всего 4 мяча. Лучшим бомбардиром команды остается Энис Барди с 6 голами в 27 матчах, а главным плюсом перед этой игрой выглядит стабильность на своем поле.
«Касымпаша»
Гости в прошлом туре крупно проиграли «Ризеспору» со счетом 0:3 и продолжают испытывать проблемы в обороне. Команда пропускает в шести матчах Суперлиги подряд, а за последние пять встреч получила 9 мячей. При этом «Касымпаша» способна отвечать впереди и в среднем забивает 1 гол за игру на этом отрезке, а лучшим бомбардиром остается Хабиб Гуйе с 5 голами в 22 матчах.
Факты о командах
«Коньяспор»
- 14-е место в таблице Суперлиги после 24 туров
- Набрал 23 очка
- Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
- Не проигрывает «Касымпаше» в 16 последних очных встречах
- Забивает «Касымпаше» в 11 матчах подряд
- В последних 5 играх в среднем забивает 0.80 гола и пропускает 0.80
«Касымпаша»
- 16-е место в таблице Суперлиги после 24 туров
- Набрала 20 очков
- Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах в Суперлиге
- Пропускает в 6 последних матчах чемпионата
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 встречах
- Забивает «Коньяспору» в 3 последних очных матчах
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Касымпаша»
По имеющимся данным матч выглядит как игра с небольшим перевесом хозяев. «Коньяспор» увереннее действует дома, меньше ошибается в обороне и исторически очень успешно играет против этого соперника. «Касымпаша» подходит к туру с более уязвимой защитой, а ее гостевые результаты в последнее время не внушают доверия.
При этом очные встречи нередко получаются результативными: в пяти последних матчах между этими командами было забито 17 мячей, а в трех последних играх «Касымпаша» тоже находила свои моменты у чужих ворот. Поэтому базовый сценарий здесь – преимущество «Коньяспора» без гарантии полностью закрытого матча.
Рекомендованные ставки:
- Индивидуальный тотал «Касымпаши» меньше 1 – коэффициент 1.53