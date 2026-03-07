8 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» примет «Касымпашу». Это важный матч для команд из нижней части таблицы: хозяева идут 14-ми с 23 очками после 24 туров, а гости занимают 16-е место, имея 20 баллов. В такой встрече особенно важны текущая форма, домашний фактор и устойчивость в обороне, и по этим показателям перед игрой немного увереннее выглядит «Коньяспор».

«Коньяспор»

Команда подходит к матчу после победы над «Еюпспором» в Кубке и в целом дома выглядит достаточно надежно. В чемпионате у «Коньяспора» не самый яркий атакующий отрезок, но при этом в последних пяти матчах он пропустил всего 4 мяча. Лучшим бомбардиром команды остается Энис Барди с 6 голами в 27 матчах, а главным плюсом перед этой игрой выглядит стабильность на своем поле.

«Касымпаша»

Гости в прошлом туре крупно проиграли «Ризеспору» со счетом 0:3 и продолжают испытывать проблемы в обороне. Команда пропускает в шести матчах Суперлиги подряд, а за последние пять встреч получила 9 мячей. При этом «Касымпаша» способна отвечать впереди и в среднем забивает 1 гол за игру на этом отрезке, а лучшим бомбардиром остается Хабиб Гуйе с 5 голами в 22 матчах.

Факты о командах

«Коньяспор»

14-е место в таблице Суперлиги после 24 туров

Набрал 23 очка

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

Не проигрывает «Касымпаше» в 16 последних очных встречах

Забивает «Касымпаше» в 11 матчах подряд

В последних 5 играх в среднем забивает 0.80 гола и пропускает 0.80

«Касымпаша»

16-е место в таблице Суперлиги после 24 туров

Набрала 20 очков

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах в Суперлиге

Пропускает в 6 последних матчах чемпионата

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 встречах

Забивает «Коньяспору» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Касымпаша»

По имеющимся данным матч выглядит как игра с небольшим перевесом хозяев. «Коньяспор» увереннее действует дома, меньше ошибается в обороне и исторически очень успешно играет против этого соперника. «Касымпаша» подходит к туру с более уязвимой защитой, а ее гостевые результаты в последнее время не внушают доверия.

При этом очные встречи нередко получаются результативными: в пяти последних матчах между этими командами было забито 17 мячей, а в трех последних играх «Касымпаша» тоже находила свои моменты у чужих ворот. Поэтому базовый сценарий здесь – преимущество «Коньяспора» без гарантии полностью закрытого матча.

Рекомендованные ставки: