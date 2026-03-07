Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Коньяспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.53

07 марта 2026 10:30
Коньяспор - Касымпаша
08 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
Индивидуальный тотал «Касымпаши» меньше 1
Сделать ставку

8 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» примет «Касымпашу». Это важный матч для команд из нижней части таблицы: хозяева идут 14-ми с 23 очками после 24 туров, а гости занимают 16-е место, имея 20 баллов. В такой встрече особенно важны текущая форма, домашний фактор и устойчивость в обороне, и по этим показателям перед игрой немного увереннее выглядит «Коньяспор».

«Коньяспор»

Команда подходит к матчу после победы над «Еюпспором» в Кубке и в целом дома выглядит достаточно надежно. В чемпионате у «Коньяспора» не самый яркий атакующий отрезок, но при этом в последних пяти матчах он пропустил всего 4 мяча. Лучшим бомбардиром команды остается Энис Барди с 6 голами в 27 матчах, а главным плюсом перед этой игрой выглядит стабильность на своем поле.

«Касымпаша»

Гости в прошлом туре крупно проиграли «Ризеспору» со счетом 0:3 и продолжают испытывать проблемы в обороне. Команда пропускает в шести матчах Суперлиги подряд, а за последние пять встреч получила 9 мячей. При этом «Касымпаша» способна отвечать впереди и в среднем забивает 1 гол за игру на этом отрезке, а лучшим бомбардиром остается Хабиб Гуйе с 5 голами в 22 матчах.

Факты о командах

«Коньяспор»

  • 14-е место в таблице Суперлиги после 24 туров
  • Набрал 23 очка
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • Не проигрывает «Касымпаше» в 16 последних очных встречах
  • Забивает «Касымпаше» в 11 матчах подряд
  • В последних 5 играх в среднем забивает 0.80 гола и пропускает 0.80

«Касымпаша»

  • 16-е место в таблице Суперлиги после 24 туров
  • Набрала 20 очков
  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах в Суперлиге
  • Пропускает в 6 последних матчах чемпионата
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 встречах
  • Забивает «Коньяспору» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Касымпаша»

По имеющимся данным матч выглядит как игра с небольшим перевесом хозяев. «Коньяспор» увереннее действует дома, меньше ошибается в обороне и исторически очень успешно играет против этого соперника. «Касымпаша» подходит к туру с более уязвимой защитой, а ее гостевые результаты в последнее время не внушают доверия.

При этом очные встречи нередко получаются результативными: в пяти последних матчах между этими командами было забито 17 мячей, а в трех последних играх «Касымпаша» тоже находила свои моменты у чужих ворот. Поэтому базовый сценарий здесь – преимущество «Коньяспора» без гарантии полностью закрытого матча.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Касымпаши» меньше 1 – коэффициент 1.53

1.53
Индивидуальный тотал «Касымпаши» меньше 1
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Касымпаша Коньяспор
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 