3 июня 2026 года в 21:00 сборные ДР Конго и Дании сыграют в товарищеском матче.

ДР Конго

Конголезцы в отличной форме. 4 победы подряд в товарищеских матчах, забивают в 15 из 17 последних матчей. Атака стабильна – 1.40 гола за игру. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. В прошлом матче победа над Бермудскими островами (2:0). Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Дания

Датчане тоже на ходу. 5 побед подряд в товарищеских матчах, забивают в 7 последних матчах. Атака мощная – 2.60 гола за игру. Оборона – слабое место: 1.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Литвы (5:0). Дания умеет забивать много, но и пропускает регулярно.

Факты о командах

ДР Конго

4 победы подряд в товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Забивают в 15 из 17 матчей

Не проигрывают в 10 из 12 матчей

Дания

5 побед подряд в товарищеских матчах

За 5 матчей: 2.60 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

Разгром Литвы (5:0)

Прогноз на матч ДР Конго – Дания

Встреча двух команд в отличной форме. ДР Конго надeжен в обороне, Дания много забивает. Датчане – фавориты, но конголезцы на своeм поле способны дать бой. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки