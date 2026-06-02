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ДР Конго – Дания: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.25

02 июня 2026 9:59
ДР Конго - Дания
03 июн. 2026, среда 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.25
Обе забьют – да
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3 июня 2026 года в 21:00 сборные ДР Конго и Дании сыграют в товарищеском матче.

ДР Конго

Конголезцы в отличной форме. 4 победы подряд в товарищеских матчах, забивают в 15 из 17 последних матчей. Атака стабильна – 1.40 гола за игру. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. В прошлом матче победа над Бермудскими островами (2:0). Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Дания

Датчане тоже на ходу. 5 побед подряд в товарищеских матчах, забивают в 7 последних матчах. Атака мощная – 2.60 гола за игру. Оборона – слабое место: 1.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Литвы (5:0). Дания умеет забивать много, но и пропускает регулярно.

Факты о командах

ДР Конго

  • 4 победы подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 15 из 17 матчей
  • Не проигрывают в 10 из 12 матчей

Дания

  • 5 побед подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах
  • Разгром Литвы (5:0)

Прогноз на матч ДР Конго – Дания

Встреча двух команд в отличной форме. ДР Конго надeжен в обороне, Дания много забивает. Датчане – фавориты, но конголезцы на своeм поле способны дать бой. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.25
  • Тотал голов больше 2.5

2.25
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Дания ДР Конго
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