Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027

27 июля 2026 8:27
Кристалл-МЭЗТ - Салют
28 июл. 2026, вторник 19:00 | Россия. Кубок, 1/32 финала
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
Сделать ставку

Матч первого раунда (1/32 финала) FONBET Кубка России между «Кристаллом-МЭЗТ» и «Салютом» пройдет 28 июля 2026 года в Белгороде на стадионе «Салют». Хозяева выступают в Третьем дивизионе, но подходят к игре с впечатляющей атакующей статистикой – 12 голов в пяти последних матчах, а также серией из семи игр с забитыми мячами. Гости же представляют Вторую лигу Б, где демонстрируют феноменальную форму – пять побед подряд, всего два пропущенных гола в пяти встречах и результативная игра в нападении. Сможет ли «Кристалл-МЭЗТ» использовать домашнюю поддержку и свою голевую серию, чтобы навязать борьбу фавориту из более высокой лиги, или «Салют» продолжит свое победное шествие и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом кубковом противостоянии и почему матч может стать бенефисом атак гостей?

Кто победит в матче

«Кристалл-МЭЗТ» подходит к игре с хорошей атакующей формой: в последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и забивает в семи последних встречах. Однако оборона хозяев не столь надежна – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.40 гола за игру. В родных стенах «Кристалл-МЭЗТ» не проигрывает в шести из восьми последних игр, что дает надежду на достойное сопротивление, но уровень соперников в Третьем дивизионе несопоставим с классом «Салюта». В очных встречах команды не пересекались, поэтому психологического преимущества у хозяев нет. Их атакующий потенциал может принести гол, но против организованной обороны гостей реализация моментов будет затруднена.

«Салют» находится в фантастической форме: пять побед подряд, при этом команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустила всего два (0.40 в среднем). Гости играют на уровень выше и имеют стабильную оборону, что является ключевым фактором в кубковых матчах. «Салют» забивает в пяти последних матчах и в последнем туре Второй лиги уверенно переиграл «Родину-М» (3:1), а до этого разгромил «Арсенал-2» (4:0) и обыграл «Зенит Пенза» (2:1). Такая форма и класс должны помочь гостям доминировать на протяжении всей игры, особенно учитывая, что они редко пропускают и имеют мощную атаку.

С учетом всех факторов победа «Салюта» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Разница в уровне лиг, игровая практика и текущая форма гостей слишком велики, чтобы хозяева могли претендовать на положительный результат. «Кристалл-МЭЗТ» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление более опытного соперника.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. Однако текущая форма «Салюта» (пять побед подряд, два пропущенных) и «Кристалла-МЭЗТ» (пропуски в пяти матчах) указывают на явное преимущество гостей. Более высокий класс соперника и его стабильность в защите должны стать решающими факторами в этом кубковом противостоянии.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Салюта» с разницей как минимум в два мяча над «Кристаллом-МЭЗТ» в матче первого раунда Кубка России. Гости имеют подавляющее преимущество в классе, отличную форму и надежную оборону, тогда как хозяева, несмотря на атакующий потенциал, нестабильны в защите и играют в более слабом дивизионе. Учитывая, что «Салют» пропускает в среднем 0.40 гола за матч, а «Кристалл-МЭЗТ» пропускает 1.40, гости должны реализовать свое преимущество и добиться победы. Ставка на победу «Салюта» с форой (-1.5) за 2.3 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «Кристаллом-МЭЗТ» и «Салютом» состоится 28 июля 2026 года в Белгороде на стадионе «Салют» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют»: смотреть онлайн

2.30
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Салют Кристалл-МЭЗТ
Другие прогнозы
27.07.2026
20:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ - Ротор
Победа «Ротора»
28.07.2026
17:00
2.10
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи - Нефтяник
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
28.07.2026
18:00
2.20
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС - Сабах
Победа «Сабаха»
28.07.2026
19:00
2.30
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кристалл-МЭЗТ - Салют
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
28.07.2026
19:00
1.80
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн - Мьеллбю
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
28.07.2026
20:00
1.95
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон - Дила
Победа «Аполлона» с форой (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+