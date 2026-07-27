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«Линкольн» – «Мьеллбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

27 июля 2026 8:27
Линкольн - Мьеллбю
28 июл. 2026, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.80
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между гибралтарским «Линкольном» и шведским «Мьеллбю» пройдет 28 июля 2026 года в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт». Хозяева уступили в первом матче с разгромным счетом 0:3, и теперь им предстоит совершить практически невозможное, чтобы пройти в следующий раунд. «Линкольн» доминирует в своем внутреннем чемпионате, но уровень гибралтарского футбола несопоставим со шведским, что наглядно показал первый матч. «Мьеллбю», напротив, имеет комфортное преимущество и может позволить себе играть вторым номером, рассчитывая на контратаки. Сможет ли «Линкольн» использовать поддержку родных трибун и свою голевую серию в еврокубках, чтобы сотворить чудо и отыграть три мяча, или «Мьеллбю» уверенно доведет дело до победы и продолжит свой путь в Лиге чемпионов? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Линкольн» подходит к ответной игре с неплохой атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и забивает в 11 из 13 последних встреч. Однако в первом матче против «Мьеллбю» гибралтарцы не смогли ничего противопоставить сопернику, проиграв 0:3, что показало колоссальную разницу в классе. Оборона «Линкольна» также оставляет желать лучшего – они пропускают в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.20 гола. Важно отметить, что их успехи в еврокубках были достигнуты против более слабых соперников («Интер Эскальдес»), и против команды уровня «Мьеллбю» они выглядят беспомощно. Домашняя поддержка на «Европа Пойнт» может помочь, но вряд ли компенсирует разницу в классе и игровой практике.

«Мьеллбю» подходит к игре с психологическим преимуществом после разгрома в первом матче и с комфортным отрывом в три мяча. В последних пяти матчах шведская команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и забивает в восьми из десяти последних встреч. Однако оборона гостей не выглядит идеальной – они пропускают в среднем 1.60 гола за последние пять игр, что дает хозяевам теоретический шанс на гол. В Аллсвенскан «Мьеллбю» играет нестабильно (поражение от «Кальмара» 1:2), но уровень внутреннего чемпионата на порядок выше гибралтарского. В Лиге чемпионов у шведов есть проблема: они не выигрывают в fünf последних выездных матчах этого турнира, что является тревожным сигналом. Однако их преимущество в три мяча позволяет не рисковать и играть на удержание счета, что должно помочь им избежать поражения.

С учетом всех факторов победа «Мьеллбю» с разницей как минимум в один мяч является наиболее вероятным исходом, хотя «Линкольн» способен забить гол престижа. Разница в классе слишком велика, и гости должны уверенно пройти в следующий раунд, даже если им не удастся повторить разгром первого матча.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Мьеллбю» разгромил «Линкольн» со счетом 3:0, что дает шведам огромное психологическое преимущество. Текущая форма «Линкольна» в еврокубках (вылет против «Интер Эскальдес» в первом раунде) и слабость против более сильных соперников указывают на то, что хозяева вряд ли смогут отыграть дефицит. «Мьеллбю», несмотря на проблемы в выездных еврокубках, имеет комфортный задел и может позволить себе сыграть прагматично, чтобы сохранить победу.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Лига чемпионов, 2 раунд
Мьеллбю
3 : 0
21.07.2026
Линкольн

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Мьеллбю» сумеет обыграть «Линкольн» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, продолжая свою уверенную игру против гибралтарского клуба. Хозяева могут забить гол престижа, но разница в классе и комфортное преимущество гостей должны позволить шведам добиться победы или ничьей, достаточной для прохода в следующий раунд. Учитывая, что «Мьеллбю» забивает в среднем 1.80 гола за матч, а «Линкольн» пропускает 1.20, гости должны реализовать свои моменты. Ставка на победу «Мьеллбю» с форой (-1) за 1.8 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Линкольном» и «Мьеллбю» состоится 28 июля 2026 года в Гибралтаре на стадионе «Европа Пойнт» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Линкольн» – «Мьеллбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.80
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Мьеллбю Линкольн
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