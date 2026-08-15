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«Кызыл-Жар» – «Астана»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

15 августа 2026 9:59
Кызыл-Жар - Астана
16 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Астаны
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Кызыл-Жаром» и «Астаной» пройдет 16 августа в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева располагаются на 8-м месте, тогда как гости уверенно идут на 3-й строчке и подходят к игре в отличной форме – три победы подряд. Астана имеет преимущество в очных встречах (пять матчей без поражений) и стабильно забивает в восьми последних играх. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии и дать бой фавориту, или столичный клуб продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Кызыл-Жара» говорит фактор домашнего поля и то, что команда забивает в четырех последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола, что является неплохим показателем. Кроме того, «Кызыл-Жар» играет на своем поле, где поддержка болельщиков может стать дополнительным стимулом. Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В предыдущем туре «Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Алтаем» (2-2), а до этого обыграл «Актобе» (3-1). При такой ненадежной обороне удержать победу над «Астаной» будет крайне сложно.

«Астана» подходит к матчу с серьезным преимуществом. Столичный клуб выиграл три последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Кызыл-Жаром» Астана имеет подавляющее преимущество: она не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника и забивает в пяти последних очных встречах. В атаке гости стабильны – они забивают в восьми последних матчах, а их атакующая линия выглядит одной из самых сильных в чемпионате. Однако защита Астаны небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, что дает хозяевам шанс отличиться. В предыдущем туре Астана обыграла «Окжетпес» (2-1), а до этого уверенно переиграла «Улытау» (2-0).

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе Астаны. Гости находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и историческое преимущество над соперником. «Кызыл-Жар» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы сдержать атаку лидера. Ожидается, что Астана продолжит свою победную серию и добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях Астана имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Кызыл-Жара» и забивает в пяти последних очных встречах. Текущая форма Астаны впечатляет – три победы подряд и 2,40 гола за игру, тогда как «Кызыл-Жар» много пропускает (десять матчей подряд с пропущенными голами). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, Астана является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (12%)
Ничьих - 2 (12%)
Побед - 13 (76%)
13
Забитых мячей
34
0.76
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Астана
3 : 2
20.05.2023
Кызыл-Жар
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
3 : 3
29.06.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
3 : 3
29.06.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
09.03.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
2 : 1
14.09.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
22.06.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
29.07.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Астана
3 : 2
20.05.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
30.10.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Астана
1 : 0
21.08.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
27.06.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Астана
3 : 1
18.04.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
30.11.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 0
07.03.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
3 : 0
26.08.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 0
09.05.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
25.04.2018
Астана
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
23
Неделько Пишчевич
ОП
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЛФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
53
Dulat Talyspayev
ВР
22
A. Kozlenko
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
29
G. Loginovsky
ЦФ
78
Sulemen Zhetpisbay
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
90
Miras Amangeldi
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
29
Nikola Burić
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
47
Maksat Abraev
ЦФ
2-2-3-3
1
Челядник
28
Урошевич
71
Соколенко
55
Нойок
23
Пишчевич
27
8
Макаренко
10
Бьярталид
77
Латифи
99
Бойгре
13
Баокен
3-2-3-2
74
Сейсен
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
9
Исламхан
72
Басманов
81
Каримов
8
Башич
55
Нойок
88
Перцух
88
Перцух
55
Нойок
8
Макаренко
7
Мульдинов
7
Мульдинов
8
Макаренко
71
Соколенко
11
Черединов
11
Черединов
71
Соколенко
9
Исламхан
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
9
Исламхан
10
Томасов
47
47
10
Томасов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Астана
32
Вадим Петров
ВР
53
Dulat Talyspayev
ВР
22
A. Kozlenko
ЦЗ
17
M. Eleukin
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
29
G. Loginovsky
ЦФ
78
Sulemen Zhetpisbay
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Милич Чурчич
93
Йосип Чондрич
ВР
90
Miras Amangeldi
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
29
Nikola Burić
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
53
Dulat Talyspayev
ВР
22
A. Kozlenko
ЦЗ
17
M. Eleukin
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
29
G. Loginovsky
ЦФ
78
Sulemen Zhetpisbay
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
90
Miras Amangeldi
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
29
Nikola Burić
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Григорий Бабаян

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа Астаны. Гости находятся в отличной форме (три победы подряд, 2,40 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах (пять матчей без поражений) и стабильно забивают «Кызыл-Жару». Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в классе. Ожидаем, что столичный клуб продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа Астаны с коэффициентом 1.95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Астаной» состоится 16 августа 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Kazsport.

«Кызыл-Жар» – «Астана»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

1.95
Победа Астаны
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Астана Кызыл-Жар
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