Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Кызыл-Жаром» и «Астаной» пройдет 16 августа в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева располагаются на 8-м месте, тогда как гости уверенно идут на 3-й строчке и подходят к игре в отличной форме – три победы подряд. Астана имеет преимущество в очных встречах (пять матчей без поражений) и стабильно забивает в восьми последних играх. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии и дать бой фавориту, или столичный клуб продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Кызыл-Жара» говорит фактор домашнего поля и то, что команда забивает в четырех последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола, что является неплохим показателем. Кроме того, «Кызыл-Жар» играет на своем поле, где поддержка болельщиков может стать дополнительным стимулом. Однако защита команды вызывает серьезные опасения – они пропускают в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В предыдущем туре «Кызыл-Жар» сыграл вничью с «Алтаем» (2-2), а до этого обыграл «Актобе» (3-1). При такой ненадежной обороне удержать победу над «Астаной» будет крайне сложно.

«Астана» подходит к матчу с серьезным преимуществом. Столичный клуб выиграл три последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Кызыл-Жаром» Астана имеет подавляющее преимущество: она не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника и забивает в пяти последних очных встречах. В атаке гости стабильны – они забивают в восьми последних матчах, а их атакующая линия выглядит одной из самых сильных в чемпионате. Однако защита Астаны небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, что дает хозяевам шанс отличиться. В предыдущем туре Астана обыграла «Окжетпес» (2-1), а до этого уверенно переиграла «Улытау» (2-0).

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе Астаны. Гости находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и историческое преимущество над соперником. «Кызыл-Жар» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы сдержать атаку лидера. Ожидается, что Астана продолжит свою победную серию и добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях Астана имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Кызыл-Жара» и забивает в пяти последних очных встречах. Текущая форма Астаны впечатляет – три победы подряд и 2,40 гола за игру, тогда как «Кызыл-Жар» много пропускает (десять матчей подряд с пропущенными голами). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, Астана является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа Астаны. Гости находятся в отличной форме (три победы подряд, 2,40 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах (пять матчей без поражений) и стабильно забивают «Кызыл-Жару». Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в классе. Ожидаем, что столичный клуб продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа Астаны с коэффициентом 1.95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Астаной» состоится 16 августа 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Kazsport.