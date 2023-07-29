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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Астана
Кызыл-Жар - Астана: обзор матча 29 июля 2023
Кызыл-Жар
29.07.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Астана
89'
Р. Оспанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Астана
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Л. Имнадзе
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Р. Оспанов
89'
Замена
M. Shakhmetov
️️️️
М. Веселинович
84'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
М. Чиканчи
66'
59'
Замена
Ф. Урега
️️️️
Э. Астанов
58'
Замена
И. Куат
️️️️
С. Лончар
46'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Т. Досмагамбетов
46'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Аимбетов
Желтая карточка
П. Подио
41'
Желтая карточка
М. Веселинович
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Данил Подымский
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
3-1-2-3-2
4
Шадманов
55
Граф
23
Наумов
20
Тапалов
27
Березкин
24
Подио
14
Саулет
10
Имнадзе
10
Веселинович
1
Бабаханов
23
Чиканчи
3-3-2-1-1
16
Заруцкий
55
Аманович
22
Марочкин
15
Бейсебеков
13
Оганесян
29
Йованчич
27
Досмагамбетов
10
Томасов
10
Лончар
10
Астанов
95
Аимбетов
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
23
Чиканчи
13
13
23
Чиканчи
10
Веселинович
16
16
10
Веселинович
10
Астанов
70
Урега
70
Урега
10
Астанов
10
Лончар
5
Куат
5
Куат
10
Лончар
27
Досмагамбетов
11
Вороговский
11
Вороговский
27
Досмагамбетов
95
Аимбетов
98
Дарбо
98
Дарбо
95
Аимбетов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Астана
25
Роман Степанов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Данил Подымский
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Данил Подымский
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кызыл-Жар - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
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