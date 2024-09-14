Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кызыл-Жар
Астана - Кызыл-Жар: обзор матча 14 сентября 2024
Астана
14.09.2024, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
44'
Ч. Жоффри
59'
Ч. Жоффри
45+1'
А. Щебетун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Кызыл-Жар
Замена
Э. Астанов
️️️️
У. Камара
90'
+1
87'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Р. Бригидо
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
87'
84'
Желтая карточка
Р. Бригидо
84'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
А. Щебетун
Замена
И. Куат
️️️️
А. Аманович
80'
Желтая карточка
Н. Грипши
73'
67'
Замена
️️️️
Ш. Абзалов
67'
Замена
В. Сорокинс
️️️️
А. Литвяков
67'
Замена
М. Хасейн
️️️️
Р. Сабино
64'
Желтая карточка
У. Жаксыбаев
63'
Желтая карточка
Ш. Абзалов
Пенальти не реализован!
У. Камара
63'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Жоффри
59'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Щебетун
ГОЛ! 1:0!
Ч. Жоффри
44'
Пенальти не реализован!
Ч. Жоффри
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
3
Калайца
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
3-2-1-3-2
32
Петров
8
Жаксыбаев
55
Литвяков
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
11
Дрльо
10
Имнадзе
91
Бригидо
15
Себай
14
Саулет
55
Аманович
5
Куат
5
Куат
55
Аманович
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
55
Литвяков
35
Сорокинс
35
Сорокинс
55
Литвяков
5
Сабино
8
Хасейн
8
Хасейн
5
Сабино
91
Бригидо
8
Оспанов
8
Оспанов
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
Щебетун
7
Мульдинов
7
Мульдинов
Щебетун
25
Щебетун
25
Щебетун
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
10
Юрий Бушман
ЦП
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
10
Юрий Бушман
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Новости команд
Все
Астана
Кызыл-Жар
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+