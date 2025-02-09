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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кызыл-Жар
Сенин Себай
€ 300 тыс
Сенин Себай
Кызыл-Жар
18 декабря 1993 (32), Абиджан
#15 | Нападающий
182 см | 73 кг
Кот-д'Ивуар
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Трансферы
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
2025.02.09 17:50
Бывший игрок «Химок» и «Ахмата», вероятно, стал отцом в 13 лет
2025.02.08 22:14
4
«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
2022.05.31 12:19
2
Форвард «Ахмата» Себай перешел в клуб из Израиля
2022.05.18 14:39
1
В «Ахмате» сообщили о коронавирусе у Нижича и Себая
2022.01.10 07:50
Видео
Себай после гола «Ростову» ходил по полю на четвереньках
2021.11.27 19:15
6
Фото
Себай перешел из «Химок» в «Ахмат»
2021.09.07 21:26
1
Глушенков, Конате, Себай выйдут с первых минут у «Химок» на матч с «Уралом»; Рыков, Бикфалви, Погребняк – в основе гостей
2021.05.02 13:13
Селюк: «Себай и Конате будут грозной силой в «Химках». Команда способна выйти в еврокубки»
2020.12.25 09:13
9
Форвард «Тобола» Себай перешел в «Химки»
2020.12.24 14:48
ФНЛ поддержала «Балтику» и Себая и готова оказать помощь клубу в деле против газеты «Новые колеса»
2017.09.23 13:42
9
Учредитель газеты сказал, что заголовок «Бунт негра против судьи» попал в печать по законам РФ
2017.09.22 23:14
22
Себай – о скандале с газетой: «Никогда не сталкивался с проявлениями расизма»
2017.09.22 19:55
5
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
2
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
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Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
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