Форвард «Ахмата» Себай перешел в клуб из Израиля

Нападающий «Ахмата» Сенин Себай подписал контракт с израильским клубом.

«Да, Себаи покидает «Ахмат», мы нашли ему клуб. Он подписал контракт с клубом из Израиля. Пока не могу назвать данную команду, но это клуб из топ-6 израильского чемпионата. Жаль, что в «Ахмате» ему предоставляли мало игрового времени.

Конечно, у каждого тренера свое видение, но Себаи забил свои три гола и сделал одну результативную передачу, а ведь он практически не играл. Теперь посмотрим на него в новой команде, где у него будет побольше игровой практики», — сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

Себай забил 3 мяча в 15 матчах за «Ахмат» в этом сезоне.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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