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Форвард «Ахмата» Себай перешел в клуб из Израиля

Нападающий «Ахмата» Сенин Себай подписал контракт с израильским клубом.

«Да, Себаи покидает «Ахмат», мы нашли ему клуб. Он подписал контракт с клубом из Израиля. Пока не могу назвать данную команду, но это клуб из топ-6 израильского чемпионата. Жаль, что в «Ахмате» ему предоставляли мало игрового времени.

Конечно, у каждого тренера свое видение, но Себаи забил свои три гола и сделал одну результативную передачу, а ведь он практически не играл. Теперь посмотрим на него в новой команде, где у него будет побольше игровой практики», — сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

  • Себай забил 3 мяча в 15 матчах за «Ахмат» в этом сезоне.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +552

    Solist345345 37 минут назад

    Рыночную стоимость наверное Селюк устанавливал.

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