Черчесов: «Только у одного футболиста «Ахмата» был лишний вес после отпуска»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков команды после летнего отдыха.

«Футболисты соскучились. У игроков были задания, которые они, судя по всему, все выполнили. Только у одного футболиста было 100 грамм лишнего веса, остальные приехали в рабочем состоянии.

Я тоже отдохнул, съездил в Будапешт на финал Лиги чемпионов. Там пробыл неделю до игры и несколько дней после. Со многими повстречался. Теперь потихонечку готовимся к сезону», – заявил Черчесов.