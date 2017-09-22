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    Учредитель газеты сказал, что заголовок «Бунт негра против судьи» попал в печать по законам РФ

    Учредитель калининградской газеты «Новые Колеса» Игорь Рудников прокомментировал ситуацию с расистским скандалом вокруг материала «Бунт негра против судьи» о нападающем «Балтики» Сенине Себае.

    «Мне никто не звонил. Какого-то письменного заявления или устного заявления от этой организации мы не получили. Если такой вопрос, им надо почитать Маяковского, хотя бы, или других авторов. Видимо, люди безграмотные. Мы живем в Российской Федерации и свою деятельность строим по законам Российской Федерации», – цитирует Рудникова издание «Вести-Калининград».

    Поэт Владимир Маяковский использовал слово «негр» в произведениях «Блек энд уайт» и «Нашему юношеству».

    Ранее ивуарийский футболист сообщил, что никогда не сталкивался с расизмом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 23:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 18:48

      Пусть почитает Гарриет Бичер-Стоу, американскую писательницу, "Хижина Дяди Тома".
      Роман 1852 года.
      Наша страна боролась за свободу негров, а они теперь обижаются?!?

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 сентября 2017, 17:22

      надо в ветлечебницу их сдать для опытов ,толерастов , у них инфекция головного мозга.
      очень хочется услышать как же они негров из Африки называют и почему?

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 25 сентября 2017, 00:29

      Мне вспоминается фильм брат 2. Там Бодров на слово негр говорит что нас так в советской школе учили.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Silver 76 26 сентября 2017, 17:24

      Я это тоже помню, в Африке живут негры. меня тоже так в школе учили.

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      Рейтинг: +17

      Абанамат 24 сентября 2017, 18:37

      Не хотите читать Маяковского - читайте словари! Большой энциклопедич. словарь 1997 г.: негры - представители негроидной расы. Словарь Ожегова 1989 г. - аналогично. Негроидная (она же негрская) раса - характерные признаки: темная кожа, курчавые волосы. широкий нос, толстые губы. Так что негр - он и в Молдавии негр, и в Калининграде. и ничего тут оскорбительного нет. А еще есть негритосы - этнические группы в юго-восточной Азии...

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 24 сентября 2017, 15:21

      Как раньше было все просто.., были негры, были чурки,, и никаким правовым государством и не пахло!! Я рос в СССР ГДЕ ВСЕ БЫЛО ПОНЯТНО!! Когда служил в ЗГВ глаза вытаращивали на немецкие законы, (по поводу выплаты морального ущерба например). Сейчас куда ни плюнь, допустим негром назвали ..дебатов столько..А в наше время говорили: негр, он и в Африке негр!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 сентября 2017, 12:30

      В рамках закона работает Игорь Рудников?.......))) может поэтому полгода назад его порезали ножом в центре Калининграда, пытаясь убить?)) Законы пишут так, чтобы всегда можно было выкрутиться из таких ситуаций, и Рудников, как депутат Калининградской областной Думы, и сам это знает! Просто без подобных скандалов и грязи его паршивую газетенку никто читать не будет...........

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > diadushka 23 сентября 2017, 12:40

      странно только одно: почему ему все сходит с рук, он ведь не с "единой России"??? был бы единорос, все понятно было бы........

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 сентября 2017, 07:55

      Это судья должен подать жалобу в РФС на то что количество негров зашкаливает даже в ФНЛ, мешают нормально работать и пытаются утвердить свое превосходство.

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 23 сентября 2017, 05:56

      Всем привет! Не знаю там негры не негры ,а 100 очков они и в Африке 100 очков .Всем удачных выходных.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 сентября 2017, 05:49

      Может еще сошлется на решение церковного собора (не помню на какой все попы ссылаются).
      С каких пор Маяковский у нас стал заменять закон?

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      Рейтинг: +953

      Юрэс > kykyi 23 сентября 2017, 06:54

      Нас в школе учили, что есть расса нигроидная

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Юрэс 23 сентября 2017, 10:45

      Вот пусть так и напишет "представитель негроидной расы".
      Нигер-это для них оскорбительно, как хохол для украинца или жид, для еврея. У других народов,для нас русских, тоже есть много прозвищ и нам не нравилось, когда нас, к примеру, немцы называли, ну сам знаешь как.

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      Рейтинг: +17

      Абанамат > kykyi 24 сентября 2017, 18:43

      Так ведь его не нигером назвали, и негром. На что тут обижаться? Еврей не обидится, если его евреем назовут, а негру вдруг обидно стало, что он негр. Майклу Джексону тоже обидно было, но он про расизм не кричал, а цвет кожи поменял.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 сентября 2017, 05:17

      Сейчас другое время и другие законы и нечего паршивой газетёнке на Маяковского сваливать!
      Газету надо привлекать к СУДУ и наказывать миллионными штрафами за РАСИЗМ!!!
      Это уже не первая их подобная РАСИСТСКАЯ выходка!
      Эту газету надо закрывать!

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      Рейтинг: +17

      Абанамат > Popularov 24 сентября 2017, 18:45

      В каком законе написано. что негр- слово оскорбительное?

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