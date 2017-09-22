Учредитель газеты сказал, что заголовок «Бунт негра против судьи» попал в печать по законам РФ

Учредитель калининградской газеты «Новые Колеса» Игорь Рудников прокомментировал ситуацию с расистским скандалом вокруг материала «Бунт негра против судьи» о нападающем «Балтики» Сенине Себае.

«Мне никто не звонил. Какого-то письменного заявления или устного заявления от этой организации мы не получили. Если такой вопрос, им надо почитать Маяковского, хотя бы, или других авторов. Видимо, люди безграмотные. Мы живем в Российской Федерации и свою деятельность строим по законам Российской Федерации», – цитирует Рудникова издание «Вести-Калининград».

Поэт Владимир Маяковский использовал слово «негр» в произведениях «Блек энд уайт» и «Нашему юношеству».

Ранее ивуарийский футболист сообщил, что никогда не сталкивался с расизмом.