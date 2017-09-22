«Балтика» обвинила в расизме газету за заголовок «Бунт негра против судьи»

«Балтика» выступила с обвинениями в адрес калининградской газеты, которая выпустила на первой полосе материал с заголовком «Бунт негра против судьи».

Текст посвящен удалению нападающего команды Сенина Себая в матче 14-го тура первенства ФНЛ против «Крыльев Советов» (0:3).

«Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма.

Официально заявляем – на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски.

Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать «нет» забытому оскалу расовой нетерпимости.

Нет расизму! Нет фашизму! Нет ксенофобии!» – говорится в сообщении клуба.