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    «Балтика» обвинила в расизме газету за заголовок «Бунт негра против судьи»

    «Балтика» выступила с обвинениями в адрес калининградской газеты, которая выпустила на первой полосе материал с заголовком «Бунт негра против судьи».

    Текст посвящен удалению нападающего команды Сенина Себая в матче 14-го тура первенства ФНЛ против «Крыльев Советов» (0:3).

    «Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма.

    Официально заявляем – на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски.

    Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать «нет» забытому оскалу расовой нетерпимости.

    Нет расизму! Нет фашизму! Нет ксенофобии!» – говорится в сообщении клуба.

    Источник: ФК «Балтика»

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    22.09.2017 17:24
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 23 сентября 2017, 16:28

      Вопрос к представителям одноимённого пивзавода
      Почему сортов тёмного пива выпускается меньше, чем светлого? Дискриминация!

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 сентября 2017, 23:18

      Скоро и "Белый" будет расизмом. Правильно надо будет назвать "Представитель европеидной расы"

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 22 сентября 2017, 21:45

      мне кажется, что надо быть расистом до мозга костей, чтобы считать слово "негр" оскорблением.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 22 сентября 2017, 20:36

      Негр - это всего лишь этническая группа. В России негры никогда рабами не были, не было расовой сегрегации... почему кому-то в РФ должно быть стыдно использовать это слово?!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 сентября 2017, 20:30

      "Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Африке негры." ("Брат -2")

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 сентября 2017, 19:45

      И зачем реагировать на "желтую прессу" ! Хотя эту газетенку лучше проучить ! Впереди ЧМ !

      -2
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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2017, 19:44

      замените в статье слово "негра" на любое другое - и никто не обидится, никто не подаст в суд :)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:26

      Балтика вроде не еврейский клуб, чего они так разошлись, либералы?

      4
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      Рейтинг: +997

      egrrr > prezent2017 22 сентября 2017, 19:32

      пиар+денег нахаляву срубить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 сентября 2017, 19:18

      думаю, дело не в самом употреблении слова "негр", сколько в том, что оно было употреблено в уничижительной форме, отсылающей к рабскому прошлому многих представителей негроидной расы.

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr > Diesel133 22 сентября 2017, 19:31

      а это уже статья 282 УК)

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2017, 19:08

      "Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы. В Германии немцы. В Израиле евреи. В Африке негры".

      4
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