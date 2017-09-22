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    Себай – о скандале с газетой: «Никогда не сталкивался с проявлениями расизма»

    Нападающий «Балтики» Сенин Себай прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями в материале газеты «Новые Колеса».

    «Я счастлив, что выступаю за «Балтику», что играю в Калининграде. Ценю и чувствую любовь болельщиков. И не собираюсь по публикациям в газете «Новые Колеса» судить о всех жителях Калининградской области.

    Обидно только, что выступая прежде в чемпионатах Румынии, Молдавии и Белоруссии, никогда не сталкивался с проявлениями расизма. И не понимаю, почему эти люди, которые пишут статьи в «НК», имеют наглость называть «Балтику» нашей командой?!

    Надеюсь, они понесут ответственность за свои слова», – написал 23-летний ивуариец на своей странице во «ВКонтакте».

    Форвард пополнил состав «Балтики» в июле, перейдя из белорусского «Слуцка». Прежде выступал за румынскую «Астру» и молдавский «Саксан».

    В текущем сезоне Себаи забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 11-ти играх всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 19:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 24 сентября 2017, 18:24

      Страна, которая помогала освобождать людей с чёрной кожей, может спокойно называть их неграми, что мы и делаем, а, вот, те, кто из них триста лет кровушку пил, пусть и зовут их по-другому.

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 22 сентября 2017, 21:39

      А как бы он хотел, чтобы его называли? "чёрный"?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 сентября 2017, 20:28

      Кто раздувает костер ! С этим нужно разобраться Балтике ! А "колеса" сделали себе просто пиар !

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 20:12

      Понравилось название газеты -"новые колёса" - вот от куда ноги растут!

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      Рейтинг: +31

      crcaarod > Gullit 76 22 сентября 2017, 21:31

      Вернее колеса)

      1
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