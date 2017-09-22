Себай – о скандале с газетой: «Никогда не сталкивался с проявлениями расизма»

Нападающий «Балтики» Сенин Себай прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями в материале газеты «Новые Колеса».

«Я счастлив, что выступаю за «Балтику», что играю в Калининграде. Ценю и чувствую любовь болельщиков. И не собираюсь по публикациям в газете «Новые Колеса» судить о всех жителях Калининградской области.

Обидно только, что выступая прежде в чемпионатах Румынии, Молдавии и Белоруссии, никогда не сталкивался с проявлениями расизма. И не понимаю, почему эти люди, которые пишут статьи в «НК», имеют наглость называть «Балтику» нашей командой?!

Надеюсь, они понесут ответственность за свои слова», – написал 23-летний ивуариец на своей странице во «ВКонтакте».

Форвард пополнил состав «Балтики» в июле, перейдя из белорусского «Слуцка». Прежде выступал за румынскую «Астру» и молдавский «Саксан».

В текущем сезоне Себаи забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 11-ти играх всех турниров.