Сборная Румынии по футболу

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- 26 сентября 2022
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- 07:21 15-летний румын Сали – самый молодой футболист, сыгравший за европейскую сборную в официальном матче 2
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- 8 октября 2021
- 23:49 Отбор ЧМ-2022. Германия добыла волевую победу над Румынией, Исландия и Армения со Сперцяном и Байрамяном обменялись голами
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- 20:52 Товарищеские матчи. Англия победила Румынию, Дания – Боснию и Герцеговину, Грузия проиграла Нидерландам 1
- 12:10 Саутгейт: «Не думаю, что Кейн сыграет с Румынией» 2
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- 08:21 «Монако» Головина сыграет с «Лионом» и другие пары 1/4 финала Кубка Франции
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- 21:05 Отбор ЧМ-2022. Армения победила Румынию, проигрывая к 87-й минуте, и вышла на первое место в группе 15
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- 19 ноября 2020
- 02:05 Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022 23
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- 09:58 УЕФА отменил матч Румыния – Норвегия из-за неявки гостей
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- 8 октября 2020
- 23:41 Лига наций. Северная Македония, Исландия и Венгрия пробились в финалы стыков за попадание на Евро-2020
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- 09:46 Digi Sport: Муту возглавил молодежную сборную Румынии 3