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Румыния
Состав
Состав сборной Румынии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.frf.ro/
Тренер:
Георге Хаджи
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
12
Хиндрих О.
Легия
Вра
24
€ 2 млн
11
Банку Н.
Университатя
Защ
34
€ 0.9 млн
2
Рацу А.
Райо Вальекано
Защ
28
€ 18 млн
4
Кубис А.
Линкольн
Защ
23
€ 1.2 млн
18
Марин Р.
АЕК
Пол
30
€ 4 млн
20
Ман Д.
ПСВ
Нап
28
€ 15 млн
7
Олару Д.
Юнион СЖ
Пол
28
€ 4.5 млн
10
Станчу Н.
Далянь Йингбо
Пол
33
€ 1.8 млн
22
Драгомир В.
Пафос
Пол
27
€ 2.2 млн
9
Тэнасе Ф.
Омония
Пол
31
€ 1.8 млн
3
M.
Касымпаша
Нап
-
16
Кожокару В.
Погонь
Вра
31
€ 0.7 млн
1
Раду И.
Сельта
Вра
29
€ 9 млн
15
Опруц Р.
Динамо Бухарест
Защ
28
€ 1.7 млн
23
T.
Витория Гимараеш
Защ
-
17
Скрециу В.
Университатя
Защ
26
€ 2.5 млн
5
Эйссат
Бристоль Сити
Защ
21
€ 1.4 млн
6
Балуцэ Т.
Университатя
Пол
27
€ 1.7 млн
8
Чикелдэу А.
Университатя
Пол
29
€ 2.5 млн
19
Кыржан К.
Динамо Бухарест
Пол
23
€ 3 млн
14
Хаджи Я.
Аланьяспор
Пол
28
€ 1.8 млн
21
Морутан О.
Рапид
Пол
27
€ 1.8 млн
13
Михаила В.
Ризеспор
Нап
26
€ 3.5 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 3
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