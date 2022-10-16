- 16 октября 2022
- 09:39 В «Касымпаше» ответили, интересовались ли Селиховым
- 15 октября 2022
- 10:59 Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком» 12
- 1 июля 2022
- 14:39 Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka) 3
- 1 февраля 2022
- 14:14 Фото Экс-защитник «Краснодара» Спайич стал игроком «Касымпаши»
- 23 марта 2021
- 19:57 Бистрович: «Олич – легенда. Думаю, мы насладимся новым этапом в жизни ЦСКА вместе» 1
- 22 января 2021
- 17:13 Официально: «Касымпаша» арендовала Бистровича у ЦСКА 4
- 18 января 2021
- 21:15 Фото «Челси» отдал Дринкуотера в аренду в «Касымпашу» 1
- 15 января 2021
- 20:15 Sky Sports: «Касымпаша» может подписать чемпиона АПЛ Дринкуотера
- 19 января 2020
- 20:53 Экс-защитник ЦСКА Шарлия дебютировал за «Касымпашу». Его команда проиграла 0:6
- 18 января 2020
- 17:26 Шарлия стал игроком турецкой «Касымпаши»
- 13 сентября 2019
- 21:47 Фалькао отличился в дебютном матче за «Галатасарай» 3
- 28 августа 2019
- 19:01 beIN Sports: Куарежма перешел из «Бешикташа» в «Касымпашу» 3
- 20 июля 2019
- 13:37 Трезеге перейдет в «Астон Виллу» за 12 миллионов. Игроком интересовался «Зенит»
- 19 июля 2019
- 12:23 Betting Insider: «Зенит» ведет переговоры о покупке Трезеге. «Касымпаша» хочет за игрока 10 миллионов 13
- 1 июня 2019
- 21:11 «Касымпаша» уволила главного тренера спустя 4 часа после назначения 6
- 25 декабря 2018
- 13:34 Фото Лучший бомбардир чемпионата Турции празднует голы в маске Кинг-Конга 4
- 15 сентября 2018
- 07:27 «Галатасарай» перед игрой с «Локомотивом» разгромил «Касымпашу» 9
- 9 марта 2018
- 23:18 «Спартак» или «Зенит» летом могут усилиться защитником «Челси» 29
- 20 февраля 2018
- 01:25 Видео Форвард «Галатасарая» Гомис потерял сознание во время матча в Турции 6
- 16 октября 2017
- 01:26 Дьяков забил победный гол за «Сивасспор» в матче чемпионата Турции 1
- 1 марта 2017
- 12:55 Видео Фанаты «Бурсаспора» атаковали автобус с игроками своей команды 2
- 31 декабря 2016
- 16:40 Нападающие «Локомотива» Хенти и Шкулетич выставлены на трансфер 14
- 5 августа 2016
- 17:27 Фото Дердийок стал игроком «Галатасарая»