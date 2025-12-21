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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
€ 30 млн
Касымпаша
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Тайип Эрдоган
Сайт:
http://www.kasimpasaspor.org.tr
Тренер:
Эмре Белезоглу
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Генчлербирлиги» – «Касымпаша»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
12 сентября
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
7 сентября
3
Трансляция
«Касымпаша» – «Амед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Касымпаша» – «Амед»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
5 сентября
2
Трансляция
«Истанбул Башакшехир» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
29 августа
2
«Истанбул» – «Касымпаша»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Чорум» – «Касымпаша»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Касымпаша» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Касымпаша» – «Трабзонспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Касымпаша» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Генчлербирлиги» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.90
9 мая
«Касымпаша» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.83
18 апреля
«Гезтепе» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
11 апреля
«Бешикташ» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.30
18 марта
«Касымпаша» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.8
14 марта
«Коньяспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.53
7 марта
«Касымпаша» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.68
28 февраля
Трансляция
«Фенербахче» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026
23 февраля
Трансляция
«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.9
15 февраля
Трансляция
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026
9 февраля
«Газиантеп» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 1.45
8 февраля
Трансляция
«Трабзонспор» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026
23 января
«Трабзонспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 23 января 2026 с коэффициентом 1.50
22 января
«Касымпаша» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.65
17 января
Трансляция
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025
2025.12.21 18:50
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.55
2025.12.20 09:44
«Касымпаша» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 1.82
2025.12.11 09:56
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