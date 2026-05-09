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«Генчлербирлиги» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.90

09 мая 2026 10:43
Генчлербирлиги - Касымпаша
09 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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1.90
Обе забьют — да
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9 мая состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Генчлербирлиги» примет «Касымпашу». Обе команды находятся в опасной близости от зоны вылета и решают задачу сохранения прописки в элите. Хозяева цепляются за домашние очки, гости же катастрофически выступают на выезде. Встреча обещает быть нервной и осторожной, ведь цена ошибки чрезвычайно высока.

«Генчлербирлиги»

Анкарский коллектив переживает непростой период. Поражение от «Фатих Карагюмрюка» (0:1) стало чувствительным ударом в борьбе за выживание. До этого команда минимально переиграла «Коджаелиспор» (1:0), одержала сенсационную кубковую победу над «Галатасараем» (2:0), уступила тому же «Галатасараю» в чемпионате (1:2) и была разгромлена «Истанбулом» (0:3). Лучший бомбардир Секу Койта (6 голов в 31 матче) не впечатляет результативностью. В последних 5 играх забито 4 мяча (0,80 в среднем), пропущено 6 (1,20). Оборона действует относительно надeжно по меркам нижней части таблицы, но атака выглядит беззубо.

«Касымпаша»

Стамбульцы также не блещут стабильностью. Ничья с «Коджаелиспором» (1:1) продлила безвыигрышную гостевую серию до 9 матчей. До этого команда была разгромлена «Истанбулом» (0:4), минимально переиграла «Аланьяспор» (1:0), устроила перестрелку с «Гезтепе» (3:3) и разобралась с «Кайсериспором» (2:0). Лучший снайпер Адриан Бенедычак (7 голов в 12 матчах) демонстрирует отличную результативность, но пропустил часть сезона. В последних 5 играх забито 7 мячей (1,40 в среднем), пропущено 8 (1,60). Команда забивает в 7 из 9 последних встреч, но оборона регулярно даeт сбои.

Факты о командах:

«Генчлербирлиги»

  • Поражения в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 0,80 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает дома «Касымпаше» в 5 из 7 последних встреч
  • Борется за выживание и цепляется за домашние очки

«Касымпаша»

  • Без побед в 9 последних гостевых матчах Суперлиги
  • В среднем: 1,40 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 8 из 10 последних выездных встреч

История противостояний

  • «Генчлербирлиги» не проигрывает дома «Касымпаше» в 5 из 7 последних встреч
  • «Касымпаша» забивает в 6 из 8 последних очных матчей
  • Последняя встреча: ничья (0:0)

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Касымпаша»

Битва за выживание, в которой цена ошибки максимальна. «Генчлербирлиги» традиционно силeн дома в матчах с «Касымпашой», а гостевая беспомощность стамбульцев достигла критической отметки – 9 матчей без побед. Однако «Касымпаша» забивает в 7 из 9 последних встреч, что оставляет гостям надежду на гол. Учитывая обоюдные проблемы в обороне и историческую результативность личных встреч, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья или минимальная победа хозяев с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2,5

1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Касымпаша Генчлербирлиги
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