Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между стамбульской «Касымпашой» и «Трабзонспором» пройдет 15 августа в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – они не проигрывают в семи последних матчах и забивают в девяти, тогда как гости, напротив, имеют проблемы в обороне, пропуская в девяти из одиннадцати последних встреч. Однако в очных встречах «Трабзонспор» традиционно успешен – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Касымпаши». Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые набрали ход и будут использовать поддержку трибун, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Касымпаши» говорит их впечатляющая форма и атакующая стабильность. Стамбульский клуб не проигрывает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что свидетельствует о хорошей реализации моментов. Кроме того, «Касымпаша» забивает в девяти последних матчах, а в очных встречах с «Трабзонспором» она забивает в семи из девяти последних игр. Оборона хозяев также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола, что является отличным показателем. В товарищеских матчах перед сезоном «Касымпаша» демонстрировала уверенную игру: победы над «Самсунспором» (3-0) и «Генчлербирлиги» (3-0), ничья с «Халлом» (1-1). Однако в очных встречах у хозяев есть психологический барьер – они редко побеждают «Трабзонспор».

«Трабзонспор» подходит к матчу с преимуществом в истории личных встреч. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Касымпаши» и забивает в шести последних очных встречах. На выезде гости также стабильны – они не проигрывают в восьми из десяти последних гостевых матчей Суперлиги. Однако в атаке «Трабзонспор» выглядит скромно – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, что ниже показателей хозяев. Защита гостей также небезупречна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Трабзонспор» показывал нестабильные результаты: победа над «Удинезе» (1-0) и поражения от «Аль-Садда» (0-1) и «Айнтрахта Ф» (0-3). Несмотря на это, их класс и опыт игры в таких матчах должны помочь им добиться результата.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Касымпаша» находится в лучшей форме и имеет более надежную защиту, но уступает в истории личных встреч. «Трабзонспор» сильнее в очных противостояниях и имеет опыт побед в Стамбуле, однако его текущая форма вызывает вопросы. Учитывая, что гости редко проигрывают «Касымпаше» и стабильны на выезде, они имеют небольшое преимущество, хотя хозяева способны забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Трабзонспор» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Касымпаши» и забивает в шести последних встречах. Однако «Касымпаша» стабильно забивает «Трабзонспору» в семи из девяти последних игр. Текущая форма «Касымпаши» лучше – она не проигрывает в семи матчах, имеет надежную защиту и высокую результативность, тогда как «Трабзонспор» пропускает в девяти из одиннадцати последних матчей. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, матч обещает быть равным, но небольшое преимущество на стороне гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Трабзонспора». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), стабильно забивают «Касымпаше» в личных встречах и редко проигрывают на выезде. Хозяева, несмотря на отличную форму и надежную защиту, уступают в классе и истории противостояний. Ожидаем, что «Трабзонспор» использует свой опыт и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Трабзонспора» с коэффициентом 1,86.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Касымпашой» и «Трабзонспором» состоится 15 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.