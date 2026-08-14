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«Касымпаша» – «Трабзонспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

14 августа 2026 10:23
Касымпаша - Трабзонспор
15 авг. 2026, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа «Трабзонспора»
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Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между стамбульской «Касымпашой» и «Трабзонспором» пройдет 15 августа в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – они не проигрывают в семи последних матчах и забивают в девяти, тогда как гости, напротив, имеют проблемы в обороне, пропуская в девяти из одиннадцати последних встреч. Однако в очных встречах «Трабзонспор» традиционно успешен – он не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Касымпаши». Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые набрали ход и будут использовать поддержку трибун, или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Касымпаши» говорит их впечатляющая форма и атакующая стабильность. Стамбульский клуб не проигрывает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что свидетельствует о хорошей реализации моментов. Кроме того, «Касымпаша» забивает в девяти последних матчах, а в очных встречах с «Трабзонспором» она забивает в семи из девяти последних игр. Оборона хозяев также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола, что является отличным показателем. В товарищеских матчах перед сезоном «Касымпаша» демонстрировала уверенную игру: победы над «Самсунспором» (3-0) и «Генчлербирлиги» (3-0), ничья с «Халлом» (1-1). Однако в очных встречах у хозяев есть психологический барьер – они редко побеждают «Трабзонспор».

«Трабзонспор» подходит к матчу с преимуществом в истории личных встреч. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Касымпаши» и забивает в шести последних очных встречах. На выезде гости также стабильны – они не проигрывают в восьми из десяти последних гостевых матчей Суперлиги. Однако в атаке «Трабзонспор» выглядит скромно – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, что ниже показателей хозяев. Защита гостей также небезупречна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Трабзонспор» показывал нестабильные результаты: победа над «Удинезе» (1-0) и поражения от «Аль-Садда» (0-1) и «Айнтрахта Ф» (0-3). Несмотря на это, их класс и опыт игры в таких матчах должны помочь им добиться результата.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Касымпаша» находится в лучшей форме и имеет более надежную защиту, но уступает в истории личных встреч. «Трабзонспор» сильнее в очных противостояниях и имеет опыт побед в Стамбуле, однако его текущая форма вызывает вопросы. Учитывая, что гости редко проигрывают «Касымпаше» и стабильны на выезде, они имеют небольшое преимущество, хотя хозяева способны забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Трабзонспор» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Касымпаши» и забивает в шести последних встречах. Однако «Касымпаша» стабильно забивает «Трабзонспору» в семи из девяти последних игр. Текущая форма «Касымпаши» лучше – она не проигрывает в семи матчах, имеет надежную защиту и высокую результативность, тогда как «Трабзонспор» пропускает в девяти из одиннадцати последних матчей. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, матч обещает быть равным, но небольшое преимущество на стороне гостей.

Личные встречи
Побед - 8 (24%)
Ничьих - 10 (30%)
Побед - 15 (45%)
43
Забитых мячей
59
1.3
В среднем за матч
1.79
6:0
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 4
30.10.2020
Касымпаша
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
15.08.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.01.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 1
18.08.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 1
05.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 2
06.12.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 23 тур
Трабзонспор
2 : 3
29.01.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 5
01.09.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
08.04.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
0 : 0
10.10.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.02.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 1
18.09.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
1 : 2
04.03.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 4
30.10.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 18 тур
Трабзонспор
6 : 0
19.01.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
1 : 1
18.08.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 2
04.03.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
4 : 2
29.09.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
2 : 5
05.05.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
0 : 3
09.12.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 1
22.01.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
2 : 0
20.08.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
0 : 6
19.05.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
1 : 1
26.12.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Касымпаша
1 : 1
22.02.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Трабзонспор
1 : 1
27.09.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Трабзонспор
0 : 0
21.03.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Касымпаша
3 : 2
28.10.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Касымпаша
2 : 0
04.03.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Трабзонспор
1 : 0
05.10.2012
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Трабзонспор
1 : 0
12.03.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Касымпаша
0 : 7
17.10.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 30 тур
Трабзонспор
2 : 0
19.04.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 13 тур
Касымпаша
3 : 1
22.11.2009
Трабзонспор
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
(К) ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
5
J. Jessen
ЦЗ
51
Elson Mendes Da Silva
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
27
Нваиву Чибуике
ЦЗ
15
Стефан Савич
(К) ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
19
Marcus Rafferty
ЦП
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-3-3
1
12
Бен Уанес
4
Арус
5
2
Винк
51
16
Бальдюрссон
50
Ялчин
34
Диабате
27
9
Бенедичак
3-1-3-3
24
Онана
20
Пина
15
Савич
27
Чибуике
8
Бушуари
19
Эскихеллак
17
Малиновский
77
Мимароглу
70
30
Онуачу
58
Симсир
50
Ялчин
45
45
50
Ялчин
34
Диабате
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
34
Диабате
12
Бен Уанес
19
19
12
Бен Уанес
70
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
70
58
Симсир
57
Кабасакал
57
Кабасакал
58
Симсир
17
Малиновский
11
Туфан
11
Туфан
17
Малиновский
77
Мимароглу
10
Салах
10
Салах
77
Мимароглу
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Фатих Текке
Касымпаша
Точно не сыграют
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
Трабзонспор
Точно не сыграют
Арсений Батагов
ОП
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
Окай Йокушлу
ЦП
Эрнест Мучи
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Трабзонспора». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из семи последних матчей), стабильно забивают «Касымпаше» в личных встречах и редко проигрывают на выезде. Хозяева, несмотря на отличную форму и надежную защиту, уступают в классе и истории противостояний. Ожидаем, что «Трабзонспор» использует свой опыт и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Трабзонспора» с коэффициентом 1,86.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Касымпашой» и «Трабзонспором» состоится 15 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Касымпаша» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн

1.86
Победа «Трабзонспора»
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Трабзонспор Касымпаша
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