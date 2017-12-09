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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Трабзонспор
Касымпаша - Трабзонспор: обзор матча 09 декабря 2017
Касымпаша
09.12.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Трабзонспор
45+1'
Б. Йылмаз
90'
У. Родальега
90+5'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Трабзонспор
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
М. Беро
90'
ГОЛ! 0:2!
У. Родальега
Пас отдал
О. Шахан
74'
Желтая карточка
О. Онази
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ю. Куцка
Желтая карточка
Д. Павелка
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
77
Маркус Ноймайр
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Трабзонспор
20
Волкан Шен
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
2-4-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
77
Ноймайр
8
Павелка
7
Мурильо
90
Попов
7
Трезеге
2-3-1-2
1
Киврак
15
Губочан
27
Перейра
33
Омюр
12
Онази
33
Куцка
97
Языджи
17
Йылмаз
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
20
Волкан Шен
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Остались в запасе
20
Волкан Шен
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
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