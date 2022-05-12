Алфред Схройдер
Тренер
|Имя
|Алфред
|Фамилия
|Схройдер
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|2 ноября 1972
|Имя
|Алфред
|Фамилия
|Схройдер
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|2 ноября 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аякс
|18
|9
|2
|7
|Дата
|Матч
|06.08.2022
|Фортуна
|2 : 3
|Аякс
|14.08.2022
|Аякс
|6 : 1
|Гронинген
|21.08.2022
|Спарта
|0 : 1
|Аякс
|28.08.2022
|Утрехт
|0 : 2
|Аякс
|03.09.2022
|Аякс
|4 : 0
|Камбур
|10.09.2022
|Аякс
|5 : 0
|Херенвен
|18.09.2022
|АЗ Алкмаар
|2 : 1
|Аякс
|01.10.2022
|Аякс
|1 : 1
|Гоу Эхед Иглс
|08.10.2022
|Волендам
|2 : 4
|Аякс
|16.10.2022
|Аякс
|7 : 1
|Экселсиор
|22.10.2022
|РКС Ваалвейк
|1 : 4
|Аякс
|09.11.2022
|Аякс
|2 : 2
|Витесс
|06.11.2022
|Аякс
|1 : 2
|ПСВ
|12.11.2022
|Эммен
|3 : 3
|Аякс
|08.01.2023
|НЕК
|1 : 1
|Аякс
|14.01.2023
|Аякс
|0 : 0
|Твенте
|22.01.2023
|Фейеноорд
|1 : 1
|Аякс
|26.01.2023
|Аякс
|1 : 1
|Волендам