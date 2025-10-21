Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков

«Спартак» хотел назначить Алфреда Схройдера на пост главного тренера.

52-летний специалист всерьез рассматривал предложение московского клуба, изучал условия, консультировался с коллегами.

В итоге тренер отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков. Он побоялся критики в Нидерландах за работу в России.