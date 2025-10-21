Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков

«Спартак» хотел назначить Алфреда Схройдера на пост главного тренера.
52-летний специалист всерьез рассматривал предложение московского клуба, изучал условия, консультировался с коллегами.
В итоге тренер отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков. Он побоялся критики в Нидерландах за работу в России.
- Схройдер был в тренерском штабе Рональда Кумана в «Барселоне».
- Также он известен по работе в «Брюгге», «Аяксе», «Хоффенхайме».
- В мае голландец покинул «Аль-Наср» из Дубая.
- «Спартак» собирается уволить Деяна Станковича.
Источник: Legalbet