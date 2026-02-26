Известен 2-й по бюджету клуб РПЛ после «Зенита»

Источник узнал, кто занимает второе место в РПЛ по бюджету.
Если лидерство принадлежит «Зениту» (с 20 миллиардами рублей годового бюджета), то далее идет «Спартак». Конкретная цифра не разглашается, но известно, что ее обеспечивает титульный спонсор красно-белых – «Лукойл».
«Лукойл» удерживает «Спартак» на втором месте по бюджету в РПЛ, несмотря на санкции, наложенные на нефтяную компанию в прошлом году США. В клубе заверяли, что ограничения против «Лукойла» никак не отразятся на «Спартаке».
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место. В январе команду принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
- Москвичи не брали чемпионский титул с 2017 года, когда удалось стать чемпионами под руководством Массимо Карреры. Итальянец сейчас без работы.
- «Спартак» возобновит сезон РПЛ 1 марта гостевым матчем против «Сочи» Игоря Осинькина, занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: «Спорт-Экспресс»