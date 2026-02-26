Известен 2-й по бюджету клуб РПЛ после «Зенита»

Источник узнал, кто занимает второе место в РПЛ по бюджету.

Если лидерство принадлежит «Зениту» (с 20 миллиардами рублей годового бюджета), то далее идет «Спартак». Конкретная цифра не разглашается, но известно, что ее обеспечивает титульный спонсор красно-белых – «Лукойл».

«Лукойл» удерживает «Спартак» на втором месте по бюджету в РПЛ, несмотря на санкции, наложенные на нефтяную компанию в прошлом году США. В клубе заверяли, что ограничения против «Лукойла» никак не отразятся на «Спартаке».