Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер в интервью Bild прокомментировал возможное снятие бана с российских команд.

Действующий глава ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

– Инфантино выступает за возвращение России в мировой футбол. Министр иностранных дел Украины назвал его «моральным дегенератом». Вы согласны с ним?

– Я не судья. Мое мнение о России: политику следует отделять от спорта, от футбола.

Нельзя исключать каждую страну, конфликтующую с другой [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ]. Иначе это коснется не только России.

Уже есть несколько федераций, которые позволяют российским спортсменам участвовать в соревнованиях. В теннисе, например, или на Паралимпиаде в Италии.