Сперцян: «Уверен, что в «Барселоне» меня знают»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обсудил с Федором Смоловым свои перспективы оказаться в «Барселоне».

– А как оценить уровень? По чемпионату России? По игре за сборную Армении против Португалии? Как ты думаешь, понимают ли твой уровень в «Барселоне»?

– Да, если разбираются в футболе (смеется). Я уверен, что они меня знают.

– Смотри, твоя хорошая статистика в текущем чемпионате России ими не воспринимается. Допустим, Эдик забил три гола «Балтике». Деку такой: «***, я ей четыре забью». Я так понимаю, РПЛ сейчас нигде не транслируется.

– Я спрашивал у человека из Англии, действительно ли там не смотрят игры чемпионата России. Он ответил: «Почему не смотрим? Есть специальные приложения, все смотрят». Не знаю, обманывает он или нет (смеется).