Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о втором месте в РПЛ. Он считает, что в этом виновата вся команда.

«Тяжело что‑то сказать. Но это спорт, это футбол. Я горжусь командой, которая очень выросла за три года. У нас есть шанс выиграть Кубок России. Нужно находить мотивацию и работать больше. Ничего страшного не произошло. Очень обидно, но мы сами виноваты, что вторые.

Мы просто договорились выйти и отблагодарить болельщиков. Поддержку нужно ценить. Вышли ради своих семей, ради своего труда и ради болельщиков. Сделали все, что могли», – сказал Сперцян.