  • Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»

Сперцян сказал, кто виновен в упущенном чемпионстве «Краснодара»

17 мая, 22:37
4

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о втором месте в РПЛ. Он считает, что в этом виновата вся команда.

«Тяжело что‑то сказать. Но это спорт, это футбол. Я горжусь командой, которая очень выросла за три года. У нас есть шанс выиграть Кубок России. Нужно находить мотивацию и работать больше. Ничего страшного не произошло. Очень обидно, но мы сами виноваты, что вторые.

Мы просто договорились выйти и отблагодарить болельщиков. Поддержку нужно ценить. Вышли ради своих семей, ради своего труда и ради болельщиков. Сделали все, что могли», – сказал Сперцян.

  • «Краснодар» не смог защитить титул чемпионов.
  • Команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков.
  • Отставание от «Зенита» составило два очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (4)
Вжыхъ
1779049354
Не первый раз, увы... Понятно, что судейство, всё понятно, но чемпионство тупо упустили.
Max-Min-vkontakte
1779078891
бюджет - пятый, место - второе, итог - неплохо..
Константин-Шапкин-google
1779082602
Эдик, если бы болото по ходу игры проигрывало в Ростове, вам бы три пеналя поставили. Не сомневайся!
trener7
1779131066
Краснодар всё равно для нас ЧЕМПИОН!!! Да не повезло в концовке, зато сколько было сказано болельщиками зенита. И всё куплено и тянут. Устали в концовке все, но Быки играли интереснее. Надо усиливаться, надо задействовать своих ребят и прибудет чемпионство. А кубок надо брать...
