Генич ответил, будет ли «Зенит» претендовать на чемпионство в новом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил перспективы «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«То, что «Зенит» будет обязательно в претендентах на чемпионство, это да. Но этот сезон и прошлый, и позапрошлый вообще не убеждают, что «Зенит» – главный фаворит. Сейчас этого преимущества нет. Либо остальные подтянулись, либо что-то мотивационно.

Весь сезон главная проблема «Зенита» – это отсутствие скорости. Они вообще не играют. Если раньше ты понимал, что любой матч «Зенита» будет качество, то сейчас матч «Зенита» – это спокойной ночи. Это ватокаты», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».