Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы

Проспартаковский блогер Кузьмич отреагировал на возможное возвращение Артема Дзюбы в клуб.

«Когда наших болел крутили перед матчем в Питере, Дзюба назвал их фашистами.

Он за полгода до конца контракта со «Спартаком» устроил торги – кто больше даст со «Спартаком», «Зенитом» и «Локо». Несколько раз ходя туда сюда и прося повысить условия. В «Зените» дали больше.

И это капля в море говна в истории с Дзюбой.

Кто-то всерьeз себя и клуб не уважает настолько, что говорит о его возвращении в «Спартак»?

Вы вообще с ума сошли?» – написал блогер, которого подписчики поддержали лайками.