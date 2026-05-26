Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы

Проспартаковский блогер Кузьмич отреагировал на возможное возвращение Артема Дзюбы в клуб.
«Когда наших болел крутили перед матчем в Питере, Дзюба назвал их фашистами.
Он за полгода до конца контракта со «Спартаком» устроил торги – кто больше даст со «Спартаком», «Зенитом» и «Локо». Несколько раз ходя туда сюда и прося повысить условия. В «Зените» дали больше.
И это капля в море говна в истории с Дзюбой.
Кто-то всерьeз себя и клуб не уважает настолько, что говорит о его возвращении в «Спартак»?
Вы вообще с ума сошли?» – написал блогер, которого подписчики поддержали лайками.
- 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»