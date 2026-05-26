Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы

Сегодня, 11:14
8

Проспартаковский блогер Кузьмич отреагировал на возможное возвращение Артема Дзюбы в клуб.

«Когда наших болел крутили перед матчем в Питере, Дзюба назвал их фашистами.

Он за полгода до конца контракта со «Спартаком» устроил торги – кто больше даст со «Спартаком», «Зенитом» и «Локо». Несколько раз ходя туда сюда и прося повысить условия. В «Зените» дали больше.

И это капля в море говна в истории с Дзюбой.

Кто-то всерьeз себя и клуб не уважает настолько, что говорит о его возвращении в «Спартак»?

Вы вообще с ума сошли?» – написал блогер, которого подписчики поддержали лайками.

  • 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».

Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
...уефан
1779783366
...число. Подпись...
Ответить
k611
1779783595
Пусть в Зенит возвращается
Ответить
Бумбраш
1779783709
А ещё он дрочило... извращенец в раздевалке,для зинки идеальное усиление
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779784250
Пора Дзюбе поднимать хряков с колен. Надоело, когда они неровно Зениту дышат в пупок. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1779785384
Его место на помойке.
Ответить
anatolich72
1779788722
Иуда! Будет мячи за воротами накачивать!
Ответить
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы
